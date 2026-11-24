Funkcjonariusze CBZC ustalili w początkowej fazie śledztwa, że w aptekach zlokalizowanych na terenie Poznania dochodzi do powtarzających się prób realizacji recept na te same produkty lecznicze, wystawianych przez konkretnych lekarzy, przy czym recepty te, przedstawiane były przez różne osoby. Nierzadko jeden sprawca realizował kilkanaście recept z danymi różnych pacjentów, na ten sam lek opioidowy.

Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału oraz ścisła współpraca z policją ze strony farmaceutów i lekarzy, wykazała, że większość zidentyfikowanych recept było realizowanych w tych samych aptekach na terenie m.in. Poznania, Bydgoszczy, Łodzi i Trójmiasta.

Czynności śledczych pozwoliły na wyodrębnienie określonych zależności i zebranie pierwszych istotnych danych w tej sprawie, co doprowadziło do wniosku, iż leki stanowią przedmiot zainteresowania sprawców, jako substancje narkotyczne z uwagi na zawartą w nich substancję czynną.

W efekcie przeprowadzonej realizacji zatrzymano 5 osób, podejrzanych o udział w przedmiotowym procederze, w tym koordynującego działaniami. Ustalono, że sprawcy działając w różnych konfiguracjach osobowych i czasowych, zrealizowały co najmniej kilkadziesiąt fałszywych recept, pozyskując celem dalszej sprzedaży prawie 10 000 tabletek. Środek w warunkach leczniczych przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów z silną tolerancją na opioidy - jedna tabletka może odurzyć kilka osób!

W toku czynności zabezpieczono prawie 2000 tabletek, gotówkę i dokumentację związaną z wykupem leków. Do sprawy zabezpieczono także nośniki danych, które zostaną poddane wnikliwej pracy informatyków śledczych CBZC.

2 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. W stosunku do pozostałych osób, zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Za udział w procederze grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Niewykluczone są dalsze zarzuty stawiane podejrzanym oraz osobom współuczestniczącym w procederze.