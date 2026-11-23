– Do dyspozycji Polski będzie postawiony jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS – przekazał Zalewski po spotkaniu w Brukseli.

Jak zaznaczył, system ma zapewnić Polsce „pogłębioną świadomość sytuacyjną” i pozwolić szybciej reagować na zagrożenia podobne do piątkowego incydentu.

AWACS to „oczy NATO” nad polem walki

Samoloty E-3A AWACS wyposażone są w potężny radar umieszczony w charakterystycznej kopule nad kadłubem. Mogą obserwować przestrzeń powietrzną na bardzo dużym obszarze, przekazywać wspólny obraz sytuacji do stanowisk dowodzenia oraz naprowadzać myśliwce na wykryte cele.

Reuters przypomina, że NATO posiada 14 takich maszyn stacjonujących w niemieckim Geilenkirchen. Od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie regularnie wykonują one misje obserwacyjne nad wschodnią flanką Sojuszu.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wcześniej, że „sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba”.

Paweł Zalewski podkreślił natomiast, że państwa NATO uznały piątkowy incydent za część szerszej rosyjskiej eskalacji.

– Nie po to, by eskalować, ale po to, by zniechęcić do ataku – mówił wiceszef MON o konieczności odpowiedzi Sojuszu.

Decyzja zapadła po tym, gdy trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 znalazły się na terytorium Polski. Wsparcie AWACS nie zastępuje polskich systemów obrony powietrznej, ale znacząco zwiększa możliwości wykrywania zagrożeń i koordynowania reakcji lotnictwa NATO.