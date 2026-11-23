Mariusz Paszko, Fronda.pl: Zacznijmy od spotkań Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina. Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego koncertu mocarstw, w którym Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja próbują ustalać nowy porządek dla Europy, a może nawet całego świata?

Ryszard Czarnecki, były europoseł (2004- 2024), były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, 2-krotny minister: Nie do końca. Jeżeli taki trójkąt by powstał, byłby z definicji Trójkątem Bermudzkim, w którym nie tyle ginęłyby statki, ile światowa stabilizacja. W obecnej sytuacji mamy dwa supermocarstwa, czyli Stany Zjednoczone Ameryki i Chińską Republikę Ludową, oraz trzeciego uczestnika, który jest wyraźnie słabszy.

Rosja to w tym układzie junior partner. Moskwa jest wykorzystywana przez Chiny, które mają własne, długoterminowe interesy strategiczne. Ostatnie lata, zwłaszcza po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, przyniosły jeszcze większe uzależnienie gospodarcze, a częściowo również polityczne Rosji od Pekinu.

W mojej ocenie, długoterminowym celem Chin jest zaprzęgnięcie Rosji do własnego rydwanu. Natomiast Amerykanie myślą bardziej krótkoterminowo. Dowartościowanie Rosji może służyć zawieraniu przez Biały Dom różnych porozumień, głównie gospodarczych, korzystnych dla Ameryki czy rodziny prezydenta Trumpa. Jednocześnie takie postępowanie wzmacnia pozycję Moskwy przed negocjacjami pokojowymi. Jest to ewidentne polityczne wsparcie dla Rosji, zwłaszcza w sytuacji, gdy prezydent Wołodymyr Zełenski cieszy się niechęcią obecnej administracji amerykańskiej. Jestem przekonany, że Biały Dom już dawno postawił na nim krzyżyk.

Obecność Rosji w tym układzie nie wynika więc z jej rzeczywistej potęgi, bo ta jest mocno przeceniana, lecz z interesów Stanów Zjednoczonych i Chin.

Nie ma zatem żadnego trwałego tercetu mocarstw, który przez najbliższe lata czy dekady miałby wspólnie rządzić światem.

W tym kontekście od kilku miesięcy pojawiają się informacje o coraz większym gospodarczym podporządkowaniu Rosji Chinom. Mówi się nawet o bardzo znaczącym udziale Pekinu w eksploatacji rosyjskich zasobów naturalnych, takich jak gaz, węgiel, drewno czy inne surowce. Czy Rosja staje się faktycznie surowcowym zapleczem Chin?

Wojna na Ukrainie zdecydowanie sprzyja Chinom, ponieważ jeszcze bardziej uzależniła Federację Rosyjską od Pekinu, zwłaszcza, gdy chodzi ograniczenie eksportu od czasu, gdy Rosja została objęta sankcjami. Oczywiście próbuje je omijać, ale jednak w pewnym zakresie one działają. W związku z tym Moskwa musi coraz bardziej zwracać się w kierunku Chin, aby jej gospodarka mogła funkcjonować.

Chińczycy prowadzą tę politykę powoli, ale systematycznie. Uzależniają Rosję podobnie jak wcześniej uzależniali różne republiki postsowieckie. Przykładem jest Kirgistan. Gdyby Chiny chciały, to mogłyby doprowadzić do ogłoszenia niewypłacalności tego kraju, ponieważ skala jego finansowego uzależnienia od Pekinu jest ogromna. Dodam na marginesie, że doradcą prezydenta Kirgistanu jest były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Podobne mechanizmy, choć na nieco mniejszą skalę obserwujemy w innych, większych od Kirgistanu republikach Azji Środkowej, które niegdyś należały do Związku Sowieckiego. Ekspansja na Rosję jest więc częścią znacznie szerszej ekspansji Chin na świecie. Ze względu na rosyjskie bogactwa naturalnie jest to dla Pekinu wyjątkowo atrakcyjny kierunek. Do tego dochodzi jeszcze kwestia demograficzna, o której mówi się stosunkowo niewiele. Mam na myśli napływ ludności chińskiej na Syberię i rosyjski Daleki Wschód, a w konsekwencji zmiany w strukturze demograficznej tych obszarów.

Obserwujemy stopniowe wypieranie rosyjskich wpływów także z innych krajów postsowieckich na korzyść Chin, USA czy Turcji. Czy oznacza to systematyczny rozpad dawnej rosyjskiej strefy wpływów? Z drugiej strony pamiętamy przecież, że Rosja przez ponad dwieście lat znajdowała się pod panowaniem mongolskim, a mimo to odbudowała swoją potęgę. Czy wobec tego nie powinniśmy nadal zachowywać szczególnej ostrożności wobec Moskwy?

To niewątpliwie osłabia Rosję. Ona systematycznie słabnie zarówno demograficznie, jak i gospodarczo. I dzieje się tak nawet wtedy, gdy powiększa terytorium znajdujące się pod jej kontrolą kosztem Ukrainy. Widać to zarówno w prognozach krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Przypomnę prognozy ekonomiczne Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przygotowane wspólnie z Goldman & Sachs, obejmujące perspektywę półwiecza. Według przywoływanych tam szacunków w 2075 roku PKB Rosji może być niemal dwukrotnie mniejsze niż PKB Nigerii. To bardzo wymowna ilustracja zmieniającego się układu sił gospodarczych na świecie.

Nigeria pozostaje wciąż państwem stosunkowo biednym, ale ma ogromny potencjał demograficzny. Natomiast Rosja mierzy się z problemami demograficznymi, które będą coraz silniej wpływać na jej gospodarkę i możliwości rozwojowe.

Rola Rosji będzie zatem malała.

Jednocześnie Moskwa bardzo umiejętnie, zgodnie z wielowiekową tradycją rosyjskiej dyplomacji, gra powyżej tego, co ma "w kartach". Potrafi kreować wrażenie potęgi znacznie większej niż jej rzeczywisty potencjał gospodarczy i polityczny. Także spotkania na najwyższym szczeblu, między innymi w Chinach, służą temu, aby Rosję dowartościować znacznie bardziej, niż wynikałoby to z realnego układu sił - i żeby Moskwa sama się dowartościowała.

Kto do tej pory najbardziej skorzystał na wojnie na Ukrainie? Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy, Francja, Turcja, Izrael, państwa BRICS? A może również Polska odniosła jakieś korzyści?

Na pewno Stany Zjednoczone. Po pierwsze, w wymiarze politycznym, ponieważ odgrywają rolę głównego rozgrywającego, państwa mającego zasadniczy wpływ na przebieg negocjacji pokojowych. Po drugie, i to jest niezwykle ważne, w wymiarze gospodarczym, zwłaszcza w eksporcie uzbrojenia. Nie chodzi przecież wyłącznie o dostawy amerykańskiej broni na Ukrainę. Chodzi również o państwa europejskie, które pod wpływem wojny uznały, że muszą zwiększyć wydatki na obronność i rozpoczęły wielkie programy zbrojeniowe. Amerykański przemysł militarny jest jednym z największych beneficjentów tej sytuacji.

Skorzystały również Chiny. Amerykanie najpierw, za prezydentury Joe Bidena, angażowali się w wojnę w Europie Wschodniej przede wszystkim poprzez dostawy sprzętu i uzbrojenia, a za Donalda Trumpa zaczęli odgrywać bardziej bezpośrednią rolę w negocjacjach pokojowych. To wymusza również określony dialog z Pekinem. Oczywiście Chiny pozostają strategicznym konkurentem Stanów Zjednoczonych, jak zresztą sam Trump podkreślał już podczas swojej pierwszej kadencji.

Jednak obecnie mamy do czynienia z okresem pewnego odprężenia, można powiedzieć nawet z quasi-miesiącem miodowym w relacjach amerykańsko-chińskich. W interesie zarówno Waszyngtonu, jak i Pekinu leży to, aby ich stosunki nie przybrały charakteru otwarcie konfrontacyjnego. Chiny wykorzystują tę sytuację nie tylko do dalszego uzależniania Rosji, ale również do wzmacniania własnej obecności w Afryce i Europie.

Wspomniał Pan o Turcji. Ankara od początku wojny próbowała odgrywać rolę mediatora. Czy można uznać ją za kolejnego beneficjenta konfliktu?

Zdecydowanie tak. Turcja jest kolejnym istotnym beneficjentem tej wojny, choć oczywiście w mniejszej skali niż Stany Zjednoczone i Chiny. Przypomnę, że to właśnie w Turcji odbywały się pierwsze ważne rozmowy pokojowe w 2022 roku. W Antalyi, podczas Antalya Diplomacy Forum, spotkali się ówczesny minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba i rosyjski szef MSZ Siergiej Ławrow.

Później Turcja odgrywała również bardzo ważną rolę w negocjacjach dotyczących eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Do tego dochodzi rozwój tureckiego przemysłu zbrojeniowego i zwiększenie eksportu uzbrojenia, również do Polski -także dzięki wojnie.

Ankara potrafiła wykorzystać swoje położenie geopolityczne i stosunki zarówno z Ukrainą, jak i Rosją.

Później jednak Amerykanie w znacznym stopniu przejęli inicjatywę dotyczącą negocjacji pokojowych. Zaczęli organizować rozmowy w państwach arabskich, kierując się przy tym własnymi interesami politycznymi i zwłaszcza gospodarczymi.

Turcja nie jest już gospodarzem tego procesu, ale niewątpliwie wzmocniła dzięki wojnie swoją pozycję międzynarodową.

A jak wygląda sytuacja Niemiec i Francji? Czy one również próbują wykorzystać wojnę do realizacji własnych interesów?

Oczywiście. Niemcy jednak obudziły się stosunkowo późno, mniej więcej pół roku czy trzy kwartały po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie.

Francja natomiast traktuje zaangażowanie na Ukrainie również jako element szerszej rywalizacji z Rosją, zwłaszcza w Afryce. Paryż chce wypierać rosyjskie wpływy z obszarów postkolonialnych, na których Francja przez dwa wieki miała bardzo silną pozycję.

Zwróćmy uwagę na postawę Emmanuela Macrona. Nagle stał się politykiem bardzo antyrosyjskim, chociaż wcześniej utrzymywał wyjątkowo intensywne kontakty z Władimirem Putinem. Przypomnę, że w latach 2019–2022 Macron rozmawiał z Putinem, telefonicznie albo osobiście, 42 razy. Tymczasem Angela Merkel, krytykowana za swoją politykę wobec Rosji, miała z Putinem w tym samym okresie rozmawiać 34 razy.

To pokazuje, jak zmieniała się polityka Francji i jak różne mogą być motywy jej obecnego zaangażowania na Ukrainie.

Jeżeli miałbym wskazać głównych beneficjentów wojny, to przede wszystkim Stany Zjednoczone i Chiny, następnie Turcję, a dopiero później państwa europejskie, które starają się uzyskać określone korzyści polityczne i gospodarcze.

A Polska? Można odnieść wrażenie, że pomimo naszego ogromnego zaangażowania w pomoc Ukrainie jesteśmy systematycznie odsuwani od najważniejszych rozmów dotyczących przyszłości regionu.

To nie wrażenie, a fakt, że Polska jest absolutnie wypychana z tego procesu. Amerykanie, w tym prezydent Donald Trump, mówią bardzo wiele ciepłych słów o Polsce i prezydencie Karolu Nawrockim, natomiast nie robią nic, aby rzeczywiście zaprosić nas do stołu negocjacyjnego.

Nie stawiają na Polskę jako na jednego z głównych uczestników tych rozmów. Zachodnia Europą tak samo. I, co więcej, mamy tutaj kolejny swoisty – tym razem europejski - Trójkąt Bermudzki: Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. To państwa rządzone przez bardzo różne środowiska polityczne. W Wielkiej Brytanii mamy socjalistów, we Francji liberałów, a w Niemczech chadecję. Mimo tych różnic ich działania w sprawie wyeliminowania Polski z najważniejszych negocjacji są zadziwiająco zgodne.

Te państwa bardzo ciężko pracują nad tym, aby Polska została w sposób spektakularny odsunięta od rozmów dotyczących przyszłości Ukrainy, bezpieczeństwa europejskiego i gospodarczej obecności w tym kraju po wojnie. A przypomnę, że Rzeczypospolita jest jedynym członkiem i UE i NATO, który jednocześnie graniczy i z Rosją, i Ukrainą.

Co więcej – niestety! - obecny polski rząd nie umie temu przeciwdziałać. Sprawia to nawet wrażenie, jakby wszystko przebiegało zgodnie z jego oczekiwaniami - przynajmniej oficjalnie. Tymczasem przegrywamy naszą unikalną pozycję geopolityczna i bezcenny czas.

Przejdźmy do Europy. Rozpoczyna się bardzo ważny cykl wyborczy, obejmujący Hiszpanię, Francję, Włochy, Polskę i inne kraje. Czy może on przynieść zasadniczą zmianę układu politycznego w Unii Europejskiej? Jak ocenia Pan sytuację prawicy?

Bardzo ważne są wybory w Hiszpanii w najbliższą niedzielę. Istnieje szansa, choć oczywiście nie ma pewności, że Pedro Sánchez, którego uważam za najbardziej lewicowego premiera w Europie, po ośmiu latach rządów odejdzie. Co ciekawe, obserwujemy tam interesującą zmianę preferencji wyborczych. Spada poparcie dla bardziej centrowej Partii Ludowej, natomiast rośnie poparcie dla VOXu, ugrupowania jednoznacznie prawicowego, antyimigracyjnego, eurosceptycznego. Jego lider Santiago Abascal stoi na czele europejskiej partii Patrioci dla Europy, w której są również ugrupowania Marine Le Pen we Francji czy Geerta Wildersa w Holandii oraz FIDESZ Viktora Orbana

To interesująca tendencja. Hiszpańscy wyborcy coraz mocniej zwracają się ku ugrupowaniu bardziej prawicowemu, podczas gdy tradycyjna centroprawica traci część poparcia. Wybory w Hiszpanii będą miały znaczenie wykraczające poza sam ten kraj.

Po klęsce Republikanów w Stanach Zjednoczonych pojawia się bowiem pytanie, czy rzeczywiście obserwujemy zmianę politycznych nastrojów na świecie. Jeżeli kolejne wybory będą przynosiły sukcesy lewicy, z pewnością usłyszymy o nowej fali-ale tym razem lewicowej.

Tymbardziej wybory na Półwyspie Pirenejskim, a potem w Italii i Polsce są ważne.

Czy podobną sytuację obserwujemy również poza Europą?

Warto spojrzeć na Brazylię. Mówi się przede wszystkim o porażce prawicy w wyborach prezydenckich. Tymczasem znacznie mniej uwagi poświęca się wynikom wyborów parlamentarnych i regionalnych. Tymczasem prawica uzyskała aż 59 procent mandatów w izbie niższej parlamentu i 63 procent w izbie wyższej - Senacie. Do tego doszły wygrane w większości stanów w wyborach na gubernatorów. A zatem stwierdzenie, że prawica przegrała w Brazylii, nie oddaje całej złożoności sytuacji politycznej, bo dotyczy tylko wyborów prezydenckich, ale w parlamentarnych - wręcz przeciwnie.

Które kolejne wybory europejskie będą szczególnie istotne?

Przede wszystkim przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji. Słychać obawy polityków Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, którzy w prywatnych rozmowach wyrażają obawy, czy nie dojdzie do próby zakwestionowania wyniku wyborów, podobnie jak wydarzyło się to w Rumunii.

Traktują scenariusz rumuński jako poważne ostrzeżenie, nie tylko dla Francji, ale i dla innych państw Unii Europejskiej.

Bardzo ważne będą również wybory we Włoszech i w Polsce.

Nie można jednak pomijać mniejszych państw. Na Słowacji pojawi się pytanie, czy obecny obóz władzy, który ma charakter lewicowy, ale jednocześnie suwerenistyczny, sceptyczny wobec UE zdoła utrzymać władzę

Istotne będą wybory w Finlandii, gdzie centroprawica, ale i konserwatywna prawica uczestniczące w obecnej koalicji rządowej będą rozliczane ze swoich dokonań. Warto również obserwować elekcje w Grecji, gdzie ugrupowania prawicowe wzmacniają swoją pozycję.

Osobną kwestią są wybory w poszczególnych niemieckich krajach związkowych, zwłaszcza zachodnich. Mogą one stać się bardzo ważnym sprawdzianem politycznej kondycji kanclerza Friedricha Merza i CDU oraz pokazać, czy wzrost poparcia dla Alternatywy dla Niemiec ma charakter trwały.

Merz jest politykiem bardzo umiejętnie rozgrywającym swoje gry w Brukseli, ale w samych Niemczech mierzy się z bardzo poważnym kryzysem popularności. Jest najsłabiej ocenianym kanclerzem w powojennej historii Niemiec. W tym kontekście polecam też ten numer tygodnika „Do Rzeczy”, w którym ukazał się mój wywiad z Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD. To rozmowa, którą uważam za szczególnie istotną, bo to pierwszy wywiad lidera niemieckiej prawicy dla polskich mediów.

Czy ten cykl wyborczy może zadecydować o tym, w jakim kierunku pójdzie cała Unia Europejska?

Zdecydowanie tak. Te wybory pokażą, czy Unia Europejska będzie ewoluować w kierunku Europy Ojczyzn, Europy Narodów, czy też będzie kontynuowała proces budowania jednego scentralizowanego europejskiego państwa. Mówię o takim europejskim superpaństwie, które systematycznie odbiera kompetencje państwom narodowym. Można powiedzieć, że kradnie te kompetencje niczym rabuś.

To jest fundamentalny spór o przyszłość Europy.

Wyniki wyborów pokażą również, czy trwa nadal to, co francuski politolog Guy Sorman określał mianem rewolucji neokonserwatywnej. Czy ofensywa prawicy będzie kontynuowana, czy też słabnie. Dlatego najbliższe lata mogą okazać się absolutnie kluczowe dla przyszłego kształtu Unii Europejskiej.

Wspomniał Pan o kanclerzu Merzu i budżecie Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Jakie są najważniejsze elementy tego sporu? Dlaczego Niemcy wywierają tak silną presję na inne państwa, również w związku z finansowaniem Ukrainy?

O przyszłym budżecie Unii Europejskiej trzeba mówić w kilku wymiarach.

Po pierwsze, Komisja Europejska, przy silnym wsparciu Parlamentu Europejskiego, próbuje doprowadzić do jego przyjęcia w nieprawdopodobnym tempie. Pamiętam kilka wcześniejszych negocjacji budżetowych. "Wieloletnie ramy finansowe UE" - bo tak oficjalnie nazywa się unijny budżet siedmioletni - były zazwyczaj uchwalane późną jesienią roku poprzedzającego rozpoczęcie nowej "perspektywy finansowej". Zdarzało się nawet, że ostateczne porozumienia osiągano dopiero po rozpoczęciu nowego okresu budżetowego.

Tymczasem teraz obserwujemy prawdziwy galop. Pojawiają się plany, aby porozumienie zostało zawarte już wiosną, czyli trzy kwartały przed rozpoczęciem nowej budżetu na lata 2028-34. Nie można nawet wykluczyć prób doprowadzenia do wstpnego rozstrzygnięcia jeszcze wcześniej, podczas grudniowych obrad w Strasburgu.

Byłoby to czymś zupełnie niespotykanym.

Skąd taki pośpiech?

Moim zdaniem wynika on przede wszystkim z obaw przed możliwym zwycięstwem Marine Le Pen we francuskich wyborach prezydenckich. W Brukseli obawiają się, że ta właśnie nowa prezydent Francji mogłaby zawetować budżet na lata 2028–2034. Dlatego też obecne kierownictwo instytucji europejskich chce możliwie szybko zamknąć negocjacje, zanim dojdzie do potencjalnej zmiany politycznej w Paryżu.

A co z samą wielkością budżetu? Czy istnieje zgoda między największymi państwami członkowskimi?

Nie ma takiej zgody. Komisja Europejska zaproponowała budżet w wysokości około 2 bilionów euro. Kanclerz Friedrich Merz stwierdził jednak, że jest to zbyt wysoka kwota i opowiedział się za jej zmniejszeniem o 10 procent. W tej kwestii uzyskał poparcie państw tradycyjnie opowiadających się za dyscypliną budżetową i ograniczaniem wspólnych wydatków, czyli tzw. Klubu Skąpców.

Chodzi między innymi o Holandię, Austrię, Szwecję i Finlandię. Są to państwa, które nie chcą zbyt mocno obciążać swoich budżetów narodowych dodatkowymi wpłatami na rzecz Unii Europejskiej.

Mamy więc bardzo wyraźny spór o wielkość przyszłego budżetu oraz o to, kto i w jakim stopniu powinien go finansować.

Wróćmy jeszcze do działań kanclerza Merza. Wspomniał Pan w naszej wcześniejszej rozmowie, że wykorzystuje on negocjacje budżetowe do wywierania nacisku w sprawie finansowania Ukrainy. Na czym polega ten mechanizm?

Jest to zupełnie niespotykany, otwarty szantaż polityczny. Kanclerz Merz domaga się zgody na kolejną pomoc finansową dla Ukrainy, w tym pożyczkę w wysokości 8 miliardów. Przy czym, moim zdaniem, określenie „pożyczka” jest tutaj w znacznym stopniu eufemizmem. W praktyce może to być pomoc de facto bezzwrotna, przeznaczona na podtrzymanie funkcjonowania państwa ukraińskiego, pensje, emerytury.

Merz daje do zrozumienia, że jeżeli nie będzie zgody na takie rozwiązanie, może zablokować porozumienie dotyczące budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. To jest polityczny nacisk wywierany przede wszystkim na państwa, które mają odmienne stanowisko w sprawie kolejnych pakietów wsparcia finansowego dla Ukrainy. Dotyczy to szczególnie części państw Europy Środkowo- Wschodniej, w tym Węgier, Czech, Słowacji i Bułgarii.

Oczywiście w historii Unii Europejskiej wielokrotnie mieliśmy do czynienia z zakulisowymi negocjacjami i różnymi formami presji. Ale zazwyczaj odbywało się to w sposób nieformalny.

Teraz mamy do czynienia z naciskiem o wyjątkowo otwartym charakterze.

Co więcej, stosuje go kanclerz, który ma bardzo słabą pozycję we własnym kraju. Poparcie dla niego i jego obozu jest niezwykle niskie - łącznie z katastrofalnym wynikiem 3 % w kraju związkowym Meklemburgia -Pomorze Wschodnie w wyborach landowych, a mimo to próbuje on narzucać swoją wolę innym państwom członkowskim UE.

To pokazuje również, jak silną pozycję Niemcy nadal zajmują w instytucjach europejskich, niezależnie od kondycji politycznej samego niemieckiego rządu.

A co w tym wszystkim jest najważniejsze dla Polski? Czy proponowany budżet może oznaczać realne straty finansowe dla naszego kraju?

I tutaj dochodzimy do rzeczy dla Polski fundamentalnej. Istnieje bardzo wyraźna tendencja do ograniczania środków przeznaczanych na dwa obszary budżetowe, które przez wiele lat miały dla naszego kraju największe znaczenie.

Pierwszy to Wspólna Polityka Rolna, czyli pieniądze przeznaczane na wsparcie rolnictwa.

Drugi to polityka spójności, a więc fundusze służące wyrównywaniu różnic rozwojowych między bogatszymi i biedniejszymi regionami Unii Europejskiej.

To właśnie z tych dwóch obszarów Polska oraz inne mniej zamożne państwa członkowskie otrzymywały istotne środki finansowe. Teraz pojawia się koncepcja przesuwania pieniędzy z rolnictwa i polityki spójności na inne cele, przede wszystkim innowacje, nowe technologie i zbrojenia. Proszę zwrócić uwagę na konsekwencje takiego rozwiązania.

Jeżeli ogranicza się pieniądze przeznaczone na rolnictwo i wyrównywanie poziomu rozwoju, a zwiększa środki na no. innowacje i przemysł obronny, to w praktyce większe korzyści odniosą państwa najbogatsze.

Dlaczego?

Ponieważ to one dysponują najlepiej rozwiniętym przemysłem, zapleczem technologicznym, największymi koncernami zbrojeniowymi i w ten sposób staną się beneficjentami tych zmian. I przecież po to one są! W konsekwencji pieniądze będą de facto odbierane Polsce i innym mniej zamożnym państwom i kierowane do państw bogatszych, pod hasłami wspierania innowacyjności, badań naukowych i bezpieczeństwa.

To jest zasadniczy problem.

Właśnie na tym polega niebezpieczeństwo proponowanych zmian w strukturze przyszłego budżetu Unii Europejskiej.

Czyli Polska może stracić nie tylko politycznie, poprzez odsuwanie od najważniejszych negocjacji w sprawie wojny w Europie Wschodniej, ale również finansowo, jeśli zmienią się zasady podziału unijnych funduszy?

Absolutnie tak. Musimy patrzeć na to, jakie będą rzeczywiste konsekwencje proponowanych rozwiązań, a nie tylko na niby-szczytne hasła pod którymi się je przedstawia.

Wspieranie innowacji czy wzmacnianie obronności brzmi oczywiście bardzo dobrze. Ale trzeba zapytać, które państwa rzeczywiście otrzymają te pieniądze, a które utracą dotychczasowe źródła finansowania.

Jeżeli środki zostaną przesunięte z polityki rolnej i spójności do sektorów zdominowanych przez gospodarki najbogatszych państw członkowskich, jak Niemcy to Polska znajdzie się w bardzo niekorzystnej sytuacji.

I to jest jedna z najważniejszych kwestii, na które powinniśmy zwracać uwagę podczas negocjacji budżetu na lata 2028–2034.

Uprzejmie dziękuję Panie Pośle za rozmowę.