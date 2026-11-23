– Panie Romanie, widzimy się w sądzie. Pozwałem Pana za wszystkie Pana kłamstwa i nakręcanie hejtu. Mam nadzieję, że Pan nie zemdleje ze strachu i nie schowa się Pan za immunitetem – napisał Jadczak na X.

Giertych odpowiedział, że sprawa nie dotyczy zwykłego pozwu cywilnego, lecz prywatnego aktu oskarżenia z art. 212 Kodeksu karnego dotyczącego zniesławienia.

Spór o immunitet i pamięć o zatrzymaniu z 2020 roku

– Przez ponad 10 lat dziennikarze walczyli o zniesienie tego artykułu. Teraz widać, że jak was się oskarża, to krzyczyie o naruszeniu wolności dziennikarskiej, ale jak wy oskarżacie, to już wszystko jest w porządku. Mentalność Kalego – napisał Giertych.

Jadczak odpowiedział kolejnym pytaniem o immunitet poselski:

– Zrzeka się Pan honorowo immunitetu, czy chowa się Pan za nim jak tchórz? I mdleje podczas głosowania? – napisał.

Nawiązanie dotyczyło wydarzeń z 15 października 2020 roku. Giertych został wówczas zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym spółki Polnord. Podczas przeszukania jego domu w Józefowie stracił przytomność i został przewieziony do szpitala. PAP informowała wówczas, że wyniesiono go z domu na noszach.

Z dokumentów Rzecznika Praw Obywatelskich wynikało później, że kontakt z Giertychem w szpitalu był utrudniony, miał problemy z rozpoznawaniem osób i zasypiał podczas rozmowy.

Sprawa zatrzymania miała jednak dalszy ciąg. W 2021 roku sąd stwierdził, że zatrzymanie Giertycha było niezasadne i nielegalne, a później zasądzono na jego rzecz odszkodowanie. W styczniu 2025 roku śledztwo przeciwko niemu zostało ostatecznie umorzone.

Obecny spór dotyczy już jednak czego innego – odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi i pytania, czy Giertych dobrowolnie zrezygnuje z ochrony immunitetowej, by sprawa mogła trafić przed sąd.