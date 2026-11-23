Biedroń wystąpił w programie „Onet Rano”, gdzie postanowił odnieść się do działań Władysława Kosiniaka-Kamysza w kwestii Funduszu Kościelnego.

– „Kosiniak-Kamysz jest szefem zespołu, który miał doprowadzić do likwidacji Funduszu Kościelnego. Nic się nie wydarzyło przez te lata”

– wskazał.

Zaznaczył, że troska o bezpieczeństwo „akurat mu dobrze wychodzi”.

– „Niech odpuści ten Fundusz Kościelny, bo się na tym nie zna”

– stwierdził.

– „Niech wstanie z kolan przed tymi proboszczami w tych Tarnowach i wszystkich innych. Wysoki chłop, będzie widoczny chociaż. A nie całe życie klęczy przed biskupami”

– dodał.