Oskar Szafarowicz opublikował na portalu X wpis na temat rzekomego spotkania lidera Rozwoju Plus Mateusz Morawieckiego z premierem Donaldem Tuskiem, które określił „Magdalenką 2.0”.

– „Piątek, 20 listopada 2026r., godziny mocno popołudniowe. Ekskluzywna restauracja w Nowym Sączu. Zbigniew Jakubas (wpływowy polski biznesmen, m.in. właściciel spółki Newag); Mateusz Morawiecki (były premier, lider podprogowej formacji Rozwój Plus); Donald Tusk (aktualny premier). Zaczęło się od rosołu, na drugie pierogi. Potem już twarda polityka… Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu”

– napisał działacz.

Wezwanie do przeprosin

Na jego wpis stanowczo zareagował poseł Rozwoju Plus i adwokat Paweł Jabłoński. W imieniu Mateusza Morawieckiego wezwał Szafarowicza do usunięcia wpisu, opublikowania przeprosin i wpłaty 10 tys. zł na Caritas Polska.

– „Proszę o zadośćuczynienie wezwaniu dziś do godz. 21:30. W razie niezastosowania się do wezwania w tym terminie, skierowany zostanie przeciwko Panu pozew do sądu. Jednocześnie wskazuję, że w takim wypadku, w razie pogłębiania się skutków dokonanych przez Pana naruszeń, mój mocodawca zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty przez Pana adekwatnie wyższej kwoty na wskazany cel społeczny”

– napisał.