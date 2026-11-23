„KOMUNIKAT: Trwa akcja gaszenia złomu na terenie portu Gdańsk. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji” – taki alert otrzymali odbiorcy na terenie Gdańska. O jego wysłaniu RCB poinformowało w mediach społecznościowych dziś, tuż po godzinie 6 rano.

Jak informują media, w Porcie Gdańsk płonie hałda złomu. Działania gaśnicze prowadzone są nieprzerwanie, ale ilość palącego się materiału i skomplikowanie akcji sprawiają, że ta wymaga czasu i może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk szczególnie ostrzega mieszkańców Nowego Portu, Stogów, Górek Zachodnich i Krakowca, by zamknęli okna w mieszkaniach i domach oraz ograniczyli przebywanie na zewnątrz z powodu zadymienia.