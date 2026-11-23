Komentarz ten pojawił się w trakcie briefingu prasowego Marcina Przydacza, który dotyczył wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Ameryce Południowej. Szef wspomnianego biura został zapytany o ostatni atak Sikorskiego, którego celem był Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach. Zrezygnował on ze stanowiska jako protest przeciwko atakowi na TK. Przydacz stwierdził tylko:

„Mam wrażenie, że w coraz gorszym stanie jest pan minister Sikorski, jeśli chodzi o jego stan emocjonalny, także i psychofizyczny”.

Dodał, że Sikorski reaguje coraz bardziej nerwowo, a większość z jego działań ocenił jako „głupią” i w dużej mierze „częściowo szkodliwą” z punktu widzenia interesu państwa polskiego.