Spór dotyczy sprawy C-12/25 „Bisdom Gent”. Belg, ochrzczony jako dziecko, zażądał usunięcia swoich danych z ksiąg chrztów. Diecezja w Gandawie odnotowała jego wystąpienie z Kościoła, ale zachowała czytelny wpis o samym chrzcie. Belgijski organ ochrony danych nakazał natomiast usunięcie danych, a sprawa trafiła przed TSUE.

Rzecznik generalna TSUE Laila Medina stwierdziła w październiku, że prawo do usunięcia danych może co do zasady obejmować także księgi chrztów. Jej zdaniem za każdym razem należy ważyć prawo do prywatności z autonomią instytucjonalną i wolnością religijną Kościoła. Jednocześnie stwierdziła, że samo dopisanie informacji o wystąpieniu z Kościoła i przekreślenie danych w sposób pozwalający je nadal odczytać nie musi spełniać wymogu ich „usunięcia” w rozumieniu RODO.

Biskupi: chrzest jest faktem, którego nie można „wymazać”

COMECE w stanowisku opublikowanym 20 listopada podkreśla, że księga chrztów nie jest zwykłą bazą klientów czy użytkowników usług. Dokumentuje wydarzenie, które z punktu widzenia Kościoła ma charakter sakramentalny i historyczny.

Biskupi zwracają uwagę, że chrzest jest wydarzeniem jednorazowym, a jego skutków w rozumieniu prawa kanonicznego nie można cofnąć. Dlatego usunięcie wpisu nie oznaczałoby zmiany przeszłości, lecz naruszenie integralności dokumentacji Kościoła.

COMECE ostrzega też, że podejście zaproponowane przez rzecznik generalną może prowadzić do „nadmiernej proceduralizacji”, niepewności prawnej i fali sporów, z którymi będą musiały mierzyć się parafie dysponujące często bardzo ograniczonym zapleczem administracyjnym.

Granica ingerencji Unii w sprawy Kościoła

Sprawa pokazuje szerszy problem: jak daleko instytucje unijne mogą wchodzić w wewnętrzne zasady funkcjonowania wspólnot religijnych, a może nawet ukrywania i docelowo fałszowania danych.

Artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu UE zobowiązuje Unię do poszanowania statusu Kościołów i wspólnot religijnych określonego w prawie krajowym. Tymczasem rozciąganie RODO na sposób prowadzenia ksiąg sakramentalnych może w praktyce doprowadzić do sytuacji, w której świecki organ będzie decydował, jak Kościół ma dokumentować udzielone sakramenty.

Trudno nie dostrzec tu niebezpiecznego precedensu. Ochrona danych osobowych jest ważna, ale nie może być automatycznie stawiana ponad wolnością religijną i autonomią Kościołów.

COMECE podkreśla, że ostateczne orzeczenie TSUE powinno zagwarantować pełną ochronę ksiąg chrztów przed usuwaniem wpisów oraz uszanować własny porządek prawny Kościoła.

Na razie mowa jedynie o opinii rzecznik generalnej. Trybunał Sprawiedliwości UE nie wydał jeszcze wyroku w tej sprawie.