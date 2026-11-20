Estoński Riigikogu przyjął uchwałę po debacie, która rozpoczęła się dzień wcześniej i przeciągnęła do kolejnego posiedzenia. Dokument zakładał zwrócenie się do rządu o zamknięcie granicy z Rosją w celu ograniczenia ryzyka sabotażu, masowych przekroczeń granicy oraz innych działań mogących zagrozić bezpieczeństwu Estonii.

W uzasadnieniu wskazano również, że zamknięcie granicy wzmocniłoby ochronę zewnętrznej granicy NATO i Unii Europejskiej.

Tallinn: Rosyjskie działania mają konsekwencje

Kontekstem decyzji jest m.in. próba podpalenia zakładów Threod Systems, estońskiej firmy z sektora obronnego. Estońskie służby oceniły, że atak został zlecony przez rosyjski wywiad wojskowy GRU. W związku ze sprawą zatrzymano osiem osób.

Premier Kristen Michal mówił po incydencie, że Estonia musi ograniczać możliwości działania rosyjskich służb.

– Jeśli Rosja będzie kontynuować operacje hybrydowe w Estonii, a wiemy, że rosyjskie służby wykorzystują przejścia graniczne do wywierania wpływu na ludzi, musimy być gotowi ograniczyć ryzyko – podkreślił.

W czwartek rząd poszedł krok dalej i formalnie zdecydował o zamknięciu drogowych przejść granicznych z Rosją od 1 grudnia. Decyzja ma obowiązywać co najmniej przez sześć miesięcy i będzie później ponownie oceniona. Nie obejmie transportu kolejowego.

Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna powiedział:

– Zamknięcie przejść granicznych nie jest reakcją na jeden incydent, ale kolejnym krokiem po rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz rosnącej liczbie aktów sabotażu i operacji hybrydowych w Europie.

Jak dodał, Estonia nie może pozwolić Rosji wykorzystywać ruchu transgranicznego do rekrutowania ludzi, organizowania sabotażu czy obchodzenia sankcji.

Moskwa odrzuca oskarżenia Tallinna. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała decyzję próbą budowania „nowej żelaznej kurtyny” i zapowiedziała reakcję polityczną oraz dyplomatyczną.