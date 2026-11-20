W Pałacu Prezydenckim odbyła się dziś uroczystość, w czasie której głowa państwa dokonała zmian w rządzie. Przy tej okazji doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. To pierwsze ich osobiste spotkanie od posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w czasie której prezydent zaprotestował przeciwko próbie siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Na posiedzeniu tym pojawiła się propozycja spotkania prezydenta i premiera w cztery oczy. Dotychczas do takiego spotkania jednak nie doszło.

Komentarze po publikacji nagrania

Nagranie z dzisiejszej, krótkiej wymiany zdań najważniejszych polskich polityków wywołało wiele komentarzy ze względu na gesty polityków. Komentatorzy zwracają uwagę na rozkładanie rąk przez prezydenta i postawę premiera, który stał jak na baczność. W pewnym momencie wyglądało to tak, jakby premier spanikował i chciał jak najszybciej zakończyć rozmowę. Nie udało mu się jednak oddalić, bo prezydent zagrodził mu drogę, by dokończyć wymianę zdań.

Donald Tusk o rozmowie z prezydentem

Do dzisiejszej rozmowy z prezydentem odniósł się na konferencji prasowej sam Donald Tusk.

– „Prezydent powiedział, że pewnie nie zobaczymy się przed świętami na tym opłatku, ale że prześle życzenia serdeczne, świąteczne do mnie i do mojej rodziny”

– zdradził premier.