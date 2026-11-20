Michał Oksiński, który zamordował swoich rodziców i siostrę, a następnie zaczął na krakowskim rynku strzelać do przypadkowych przechodniów, miał pozwolenie na posiadanie broni do celów sportowych, a wedle medialnych doniesień – również do celów kolekcjonerskich. 24-latek mógł legalnie posiadać nawet 10 sztuk broni palnej. Pozwolenie zdobył w styczniu i od tego czasu kupił karabin AR15 oraz pistolet glock.

By uzyskać takie pozwolenie, najpierw mężczyzna musiał otrzymać pozytywną opinię lekarza psychiatry, lekarza orzecznika i psychologa. Teraz prokuratura chce przesłuchać skład wydający te opinie.

– „W kwestii przesłuchania psychologa musi być wydane postanowienie prokuratora o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej, a w przypadku przesłuchania lekarzy musi być wydane postanowienie sądu o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej”

– zaznaczył w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej.

Sprawą wydania Oksińskiemu pozwolenia na broń zajmie się też Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Psycholog: Zdarzają się patologie

O badania prowadzone przed wydaniem pozwolenia „Rzeczpospolita” zapytała Jana Gołębiowskiego – psychologa i profilera kryminalnego.

– „Niestety, jednorazowe badanie psychologiczne, niezależnie jak dogłębnie byłoby zrobione, nie daje gwarancji przewidywania skutków czy zamiarów, które mogą pojawić się po jakimś czasie. Nikt nie ma rentgena w oczach”

– podkreślił ekspert.

Zaznaczył jednak, że zdarzają się badania wykonane pobieżnie oraz sytuacje patologiczne.

– „To sytuacje, kiedy psycholog zamiast na obowiązkowym wywiadzie klinicznym, czyli pogłębionej rozmowie, opiera się tylko na testach. A to błąd, bo ktoś może skreślać odpowiedzi na chybił trafił, patrzeć za okno, obgryzać długopis i to też ma znaczenie dla psychologa. Obserwacja wykonania jest ważna, a nie wyłącznie wyniki takiego testu. Znam również przypadki, gdzie orzecznicy przyjeżdżali na strzelnice, rozdawali testy i na masce samochodu kandydaci wszyscy razem je wypełniali”

– powiedział.

Psycholog wskazał ponadto na kluczową rolę policji, która przed wydaniem pozwolenia sprawdza osobę o nie się ubiegającą

– „Zabójcę z Krakowa internauci i media, już po fakcie, lepiej prześwietlili niż wydział postępowań administracyjnych policji, który wydaje pozwolenia. Ujawnili chociażby jego aktywność na Telegramie oraz na Discordzie”

– ocenił rozmówca „Rzeczpospolitej”.