Prezydent powołał też Agnieszkę Bartol na stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej. Dotychczasowa przedstawicielka Polski przy Unii Europejskiej zastąpiła na tym stanowisku Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Awans dla Domańskiego

O awansie dla Andrzeja Domańskiego szef rządu poinformował pod koniec października, po tym, jak koalicja rządząca odrzuciła wniosek o odwołanie ministra finansów.

– „W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzeja Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie ministra na wicepremiera polskiego rządu”

– oświadczył Donald Tusk.

Przekonywał przy tym, że Polska „wyjątkowo wyróżnia się na tle wszystkich państw europejskich, jeśli chodzi o te podstawowe dane dotyczące rozwoju gospodarczego”.

Prezydent krytycznie o ministrze finansów

Entuzjazmu Donalda Tuska co do stanu finansów państwa zdaje się jednak nie podzielać wielu Polaków. Bardzo negatywnie pracę szefa resortu finansów ocenia również prezydent Karol Nawrocki. Tą negatywną oceną podzielił się w czasie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, kiedy dziękował za pracę funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej.

– „Wiem jak bardzo się staracie i wiem, uśmiechając się do pana ministra Domańskiego, że wasza ciężka praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego. Więc chciałem panom podziękować, pogratulować. A pana ministra Domańskiego prosić o lepszą pracę dla Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj”

– powiedział.