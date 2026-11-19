Jarosław Kaczyński opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

– „Trybunał Konstytucyjny powinien wrócić do działalności zgodnej z prawem. Nie ma jednak przyzwolenia na tolerowanie łamania prawa, bezkarność i przywileje (uposażenia, immunitety) dla tych, którzy dopuścili się zamachu stanu”

– napisał.

– „Grubą kreskę już raz w naszej historii przerabialiśmy… Jej negatywne skutki odczuwamy do dzisiaj”

– dodał.

Warunek resetu

Włączając się w dyskusję na temat „resetu konstytucyjnego”, prezes PiS wskazał na warunek, który jego zdaniem jest konieczny do przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia.

– „Propozycja resetu byłaby do zaakceptowania, ale tylko pod warunkiem zmiany rządu na prezydencki rząd techniczny, który gwarantowałby zaprzestanie łamania konstytucji i ustaw oraz przeprowadzenie uczciwych wyborów w konstytucyjnym terminie”

– stwierdził.

Wskazał, że „taka cena, choć wysoka i bardzo trudna do przyjęcia zarówno pod względem moralnym, jak i politycznym, byłaby do zaakceptowania” i podkreślił, iż „bez powołania rządu technicznego proponowane rozwiązania są dla PiS nie do przyjęcia”. W innym przypadku, w ocenie Jarosława Kaczyńskiego, „proponowany reset byłby wielkim sukcesem tych, którzy niszczą nasz kraj”.

– „Nie ma też żadnej gwarancji, że po tzw. resecie nie będą nadal tego robić, łamiąc konstytucję i ustawy”

– zauważył.