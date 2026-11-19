Dziś odbyła się kolejna tura rozmów na temat rozwiązania kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, które z ramienia prezydenta prowadził szef jego kancelarii. Po zakończeniu spotkania minister Zbigniew Bogucki wystąpił na konferencji prasowej, w czasie której przyznał, że rozmowy były „trudne” i nie udało się w ich trakcie osiągnąć konsensusu.

– „Co do zasady, wszyscy zgadzają się, że ten proces (reset) musi nastąpić, bo on jest konieczny i tutaj jest jednoznaczne stanowisko pana prezydenta, że żeby myśleć o nowym Trybunale, wyborze nowych sędziów (…) to najpierw trzeba przejść przez etap zasadniczy, to znaczy zamknąć funkcjonowanie Trybunału w tym kształcie, w którym on funkcjonuje”

– powiedział szef Kancelarii Prezydenta.

Uczestnikom rozmów nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska.

– „Były różne propozycje co do tego, w jaki sposób to rozstrzygnąć. W związku z tym nastąpiło swego rodzaju zawieszenie rozmów”

– poinformował.

Przedstawiciele uczestniczących w rozmowach środowisk zobowiązali się, że w przyszłym tygodniu prześlą swoje prepozycje.

– „Co będzie dalej? To już jest w rękach stronnictw politycznych, które prześlą swoje propozycje. Te propozycje zostaną przedstawione pozostałym i będzie można wrócić do rozmów, jeżeli będzie porozumienie”

– wyjaśnił minister Bogucki.