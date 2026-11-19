Rządząca większość przedstawia zmiany jako element walki z nadużywaniem alkoholu. Krytycy mogą jednak pytać, czy państwo nie idzie za daleko, ograniczając dorosłym obywatelom możliwość legalnego zakupu produktu i zastępując odpowiedzialność jednostki kolejnymi zakazami.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada ogólnokrajową nocną prohibicję. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach ani na stacjach benzynowych między godz. 22.00 a 6.00. Zakaz nie obejmie restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych.

Sejm przyjął także poprawki zakazujące preferencyjnych form sprzedaży alkoholu, w tym rabatów i promocji pakietowych, takich jak popularne akcje „6+6” czy „12+12”.

Nowe przepisy przewidują również zakaz reklamy alkoholu. Za jego naruszenie grozić ma kara od 30 tys. zł do 1 mln zł albo ograniczenie wolności.

Posłowie odrzucili natomiast poprawkę Senatu, która dopuszczałaby reklamę piwa bezalkoholowego.

Zakaz zamiast odpowiedzialności

Nocna prohibicja nie jest w Polsce zupełnie nowym rozwiązaniem. Od 2018 roku możliwość ograniczania sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych wykorzystywały samorządy. Takie przepisy obowiązują już m.in. w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy czy części Warszawy.

Teraz jednak rządząca większość zdecydowała się przenieść zakaz na poziom całego kraju.

Tu pojawia się zasadnicze pytanie o granice ingerencji państwa w życie obywateli. Dorosły człowiek może legalnie kupić alkohol o godz. 21.59, ale minutę później państwo ma mu tego zabronić. Jednocześnie nadal będzie mógł zamówić alkohol w lokalu gastronomicznym.

W praktyce podobne regulacje mogą prowadzić do efektów dobrze znanych z czasów gospodarki niedoboru i państwowego reglamentowania życia. Jeżeli legalny dostęp do towaru zostaje administracyjnie ograniczony, pojawia się pokusa obchodzenia zakazu poprzez nieformalną sprzedaż.

Czy wrócą więc „mety” znane z PRL, gdzie alkohol można było kupić poza oficjalnym obiegiem? To oczywiście pytanie retoryczne, ale historia pokazuje, że nadmierne zakazy często nie likwidują popytu, tylko przesuwają go do szarej strefy.