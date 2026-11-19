Jak czytamy, podczas środowej sesji, 18 listopada, radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy poparli odesłanie projektu prezydenta Krakowa Łukasza Gibały do ponownego rozpatrzenia. Przeciwko takiemu rozwiązaniu głosowali przedstawiciele PiS oraz prezydenckiego klubu Kraków dla Mieszkańców.

Spór rozpoczął się 20 października, kiedy Lwowska Rada Obwodowa przegłosowała ustanowienie 2027 roku rokiem UPA, jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza OUN Ołeha Olżycza. Decyzja wywołała protesty w Polsce ze względu na odpowiedzialność UPA i ukraińskich nacjonalistów za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. W odpowiedzi prezydent Krakowa zaproponował zawieszenie partnerstwa ze Lwowem, obowiązującego od 1995 roku i zwrócił się do mera miasta Andrija Sadowego o jednoznaczne potępienie upamiętnienia UPA.

Gibała chciał stanowczej reakcji, ale KO i Lewica odesłały projekt

Podczas środowej sesji Łukasz Gibała poinformował, że mimo upływu kilku tygodni nie otrzymał odpowiedzi od władz Lwowa na swoje wystąpienie.

„Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi” – podkreślił prezydent Krakowa.

Gibała zaznaczył, że nie zamierza wycofywać projektu uchwały zawieszającej współpracę obu miast. W jego uzasadnieniu przypomniano odpowiedzialność Romana Szuchewycza za zbrodnie na polskiej ludności.

„Publiczne honorowanie Romana Szuchewycza, współodpowiedzialnego za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej, pozostaje w sprzeczności z poszanowaniem pamięci ofiar tych zbrodni” – wskazano w dokumencie.

Co szczególnie skandaliczne, większość radnych nie poparła jednak propozycji prezydenta. Przedstawiciele KO argumentowali, że Gibała powinien ponownie wystąpić do mera Lwowa o zajęcie stanowiska. Radny Grzegorz Stawowy zwrócił uwagę, że uchwała Lwowskiej Rady Obwodowej nie została podpisana przez jej przewodniczącego ani oficjalnie opublikowana. Jej status prawny pozostaje więc sporny.

Innego zdania byli radni PiS. Agnieszka Paderewska oceniła, że brak odpowiedzi ze strony mera Lwowa stanowi lekceważenie polskiego partnera. Z kolei Maciej Michałowski przekonywał, że współpracę należy zawiesić do czasu wyjaśnienia sprawy.

„Powinniśmy oczekiwać przeprosin i dopiero potem odwiesić współpracę z miastem Lwowem” – stwierdził radny PiS.

Historyczny kontekst sporu ma zasadnicze znaczenie. Roman Szuchewycz był jednym z głównych dowódców UPA, której oddziały odpowiadały za masowe mordy polskiej ludności cywilnej. Kulminacją zbrodni była tzw. krwawa niedziela 11 lipca 1943 roku, kiedy ukraińscy nacjonaliści przeprowadzili skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków.

Instytut Pamięci Narodowej określił upamiętnienie Szuchewycza jako „cios wymierzony w pamięć o ofiarach dokonanego na jego rozkaz ludobójstwa”.

Warto podkreślić, że kontrowersyjną decyzję podjęła Lwowska Rada Obwodowa, a nie władze samego miasta Lwowa. Również ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych krytycznie oceniło inicjatywę regionalnych radnych, wskazując na jej negatywne konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich.

Odesłanie projektu oznacza, że Kraków na razie utrzymuje partnerstwo ze Lwowem. Nie jest to jednak ostateczne odrzucenie możliwości jego zawieszenia. Projekt wrócił do prezydenta Łukasza Gibały, który będzie mógł ponownie przedstawić go radnym.