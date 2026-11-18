Podobnie jak dwa dni temu, w dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem i Polski 2050. Na podstawie zgłaszanych przez nich pomysłów, w Kancelarii Prezydenta powstał już wspólny projekt dot. rozwiązania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak wyjaśnił minister Bogucki, projekt PSL dot. „resetu konstytucyjnego” został uzupełniony o pomysły innych klubów i kół. Jutro po południu odbędzie się trzecie spotkanie w tej sprawie.