Podobnie jak dwa dni temu, w dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem i Polski 2050. Na podstawie zgłaszanych przez nich pomysłów, w Kancelarii Prezydenta powstał już wspólny projekt dot. rozwiązania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak wyjaśnił minister Bogucki, projekt PSL dot. „resetu konstytucyjnego” został uzupełniony o pomysły innych klubów i kół. Jutro po południu odbędzie się trzecie spotkanie w tej sprawie.
Co dalej z TK? Jest projekt po rozmowach w Belwederze
Po kolejnym spotkaniu z reprezentantami różnych sił politycznych ws. Trybunału Konstytucyjnego, szef KPRP poinformował, że powstał już projekt dot. naprawy sądu konstytucyjnego, który łączy pomysły zgłoszone przez uczestniczące w rozmowach środowiska.
kak 1 min czytania
Źródło: PAP, Fronda.pl
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