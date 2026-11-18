Rozstrzygnięcie ws. mocy wiążącej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz możliwości wznowienia postępowań cywilnych na ich podstawie ogłosiła prezes Izby Cywilnej SN prof. Joanna Misztal-Konecka. Zostało ono podjęte w odpowiedzi na pytania o to, czy orzeczenia TK obowiązują pomimo braku ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Obradowały w tej sprawie Izby: Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą

W uchwale przypomniano, że orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i ich obowiązywanie jest niezależne od publikacji w dzienniku urzędowym.

– „Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzygnięcie wydane w sprawie należącej do jego właściwości po przeprowadzeniu określonego prawem postępowania przez skład orzekający złożony wyłącznie z osób, które nawiązały stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego po wyborze przez Sejm i złożeniu ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w jego obecności”

– wyjaśnił Sąd Najwyższy.