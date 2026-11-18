Zacznij od swoich potrzeb

Wiesz, o której słońce zagląda do kuchni, znasz drogę do sklepu i sąsiadów z klatki obok. We własnym mieszkaniu masz swoje zwyczaje oraz rzeczy, które towarzyszą Ci od lat. Jeżeli zależy Ci na pozostaniu w tym otoczeniu, powiedz dzieciom, co konkretnie chcesz zachować. Może to być samodzielne gotowanie, spotkania ze znajomymi albo możliwość decydowania o rytmie dnia.

Rozmowę możesz zacząć tak: „Zależy mi, żeby nadal mieszkać u siebie. Wiem, że się o mnie martwicie. Porozmawiajmy o tym, z czym sobie radzę, przy czym potrzebuję pomocy i co możemy wspólnie zorganizować”.

Wybierzcie moment, kiedy macie czas się wysłuchać. Jeśli trudno Ci zebrać myśli, zapisz wcześniej kilka najważniejszych spraw. Możesz też powiedzieć wprost, że chcesz uczestniczyć w wyborze wyposażenia, umawianiu pomocy i ustalaniu zasad kontaktu. Bliscy będą wtedy wiedzieli, jakie decyzje powinniście podejmować razem.

Porozmawiajcie o konkretnych trudnościach

Zapytaj dzieci, co dokładnie budzi ich niepokój. Czy chodzi o noszenie zakupów, wejście do wanny, schody, a może sytuację, w której długo nie odbierasz telefonu? Przy każdej z tych spraw można ustalić inną formę wsparcia.

Opowiedz również o trudnościach, których bliscy mogą nie zauważać podczas krótkiej wizyty. Być może nadal chętnie gotujesz, ale ciężko Ci przynieść zakupy. Albo bez problemu poruszasz się po mieszkaniu, lecz potrzebujesz pomocy przy myciu okien. Takie szczegóły pomagają ustalić zakres pomocy bez zgadywania.

Przygotujcie krótką listę czynności, które wykonujesz swobodnie, oraz tych, przy których pojawia się trudność. Uwzględnijcie także potrzeby, które mogą wystąpić w przyszłości, na przykład podczas rekonwalescencji. Wczesne planowanie i rozmowę z bliskimi zaleca amerykański National Institute on Aging w poradniku o mieszkaniu we własnym domu w starszym wieku.

Sprawdźcie mieszkanie krok po kroku

Przejdźcie wspólnie drogę od łóżka do łazienki, obejrzyjcie kuchnię i wejście do mieszkania. Sprawdźcie, czy można swobodnie przejść między meblami, włączyć światło bez szukania przełącznika po ciemku oraz sięgnąć po najczęściej używane rzeczy. Zwróćcie uwagę na przesuwające się dywaniki, przewody na podłodze i przedmioty zostawiane w przejściach.

Zacznijcie od zmian, które odpowiadają rzeczywistym utrudnieniom. Jeśli często używany garnek stoi wysoko, można przenieść go na łatwiej dostępną półkę. Jeżeli nocą trudno znaleźć włącznik, warto poprawić oświetlenie drogi do łazienki. Zmiany w rozmieszczeniu rzeczy ustalajcie razem, tak aby nowe miejsce było dla Ciebie wygodne i łatwe do zapamiętania.

NFZ w poradniku „Dom bezpieczny dla seniora” zwraca uwagę na indywidualne potrzeby mieszkańca, jego sposób poruszania się i przyzwyczajenia. Dlatego przegląd mieszkania powinien uwzględniać to, jak korzystasz z niego na co dzień.

Dobierz ułatwienia do swoich potrzeb

Więcej uwagi poświęćcie łazience. Jeśli dłuższe stanie podczas mycia sprawia Ci trudność, można rozważyć odpowiednie siedzisko prysznicowe. Przy problemach ze wstawaniem warto ocenić potrzebę dodatkowego podparcia. Gdy trudno Ci utrzymać równowagę albo wejść do wanny, dobór rozwiązania omów z fizjoterapeutą lub terapeutą zajęciowym. Specjalista może ocenić sposób wykonywania tych czynności i wskazać potrzebne wsparcie. [4]

Przed zakupem sprawdźcie wymiary produktu, zakres regulacji, dopuszczalne obciążenie i warunki użytkowania. Uchwyty muszą być dobrane do miejsca montażu oraz zamocowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta. Siedzisko powinno pasować zarówno do użytkownika, jak i do przestrzeni, w której będzie używane.

Na etapie porównywania rozwiązań możecie wspólnie przejrzeć wyposażenie łazienki w AlmaMed.pl. Przygotujcie wcześniej wymiary łazienki oraz pytania dotyczące czynności, które sprawiają Ci trudność. Pomoże to zawęzić wybór i sprawdzić, czy konkretny model będzie odpowiedni.

Po zamontowaniu wyposażenia warto nauczyć się jego prawidłowego używania. Jeżeli mimo wprowadzonych zmian kąpiel lub korzystanie z toalety nadal sprawiają trudność, potrzebna może być pomoc drugiej osoby i ponowna ocena potrzeb.

Podzielcie pomoc na konkretne zadania

Ustalcie, kto może zrobić większe zakupy, kto pomoże przy drobnych naprawach, a z kim uzgodnisz transport na wizytę. Wpiszcie zadania do kalendarza albo zapiszcie je na kartce. Taki podział obowiązków proponuje również National Institute on Aging w materiałach pomagających rodzinom organizować wsparcie.

Porozmawiajcie o czasie i kosztach. Dzieci mogą mieć własne obowiązki, mieszkać daleko lub pracować w godzinach, w których potrzebujesz pomocy. Warto od razu ustalić, które zadania mogą przejąć inni bliscy, a do których trzeba poszukać dodatkowego wsparcia. Przy odpłatnej pomocy uzgodnijcie jej zakres, częstotliwość oraz sposób finansowania.

Zaplanujcie też kontakt na co dzień. Możecie umówić się na telefon o dogodnej porze i ustalić, co zrobić, gdy połączenie pozostanie bez odpowiedzi. Uzgodnijcie, do kogo zadzwonić w dalszej kolejności i kto, za Twoją zgodą, może sprawdzić sytuację na miejscu. Wybierz sposób kontaktu, z którego potrafisz wygodnie korzystać.

Powiedz również, jakiej obecności bliskich potrzebujesz poza załatwianiem spraw. Możesz zaproponować wspólny obiad, spacer albo wizytę bez listy obowiązków.

Dostosowujcie pomoc do zmieniających się potrzeb

Po pewnym czasie wróćcie do ustaleń. Sprawdźcie, czy pomoc dociera wtedy, kiedy jest potrzebna, czy nowe wyposażenie jest wygodne i czy żadna z osób nie bierze na siebie zbyt wielu obowiązków. Jeśli coś się nie sprawdza, zmieńcie konkretny element planu.

Upadek, nowe trudności z chodzeniem, zawroty głowy lub kłopot z wykonywaniem codziennych czynności wymagają omówienia z lekarzem. Warto ustalić ich przyczynę oraz potrzebny zakres pomocy. Przy trudnościach z poruszaniem się znaczenie może mieć również ocena fizjoterapeuty.

Może się zdarzyć, że z czasem potrzebna będzie częstsza obecność opiekuna, pomoc specjalistyczna albo inne warunki mieszkaniowe. Poradnik National Institute on Aging podkreśla potrzebę ponownej oceny sytuacji wraz ze zmianą potrzeb. Rozmawiajcie o dostępnych możliwościach, uwzględniając Twoje preferencje, stan zdrowia oraz pomoc, którą rzeczywiście da się zapewnić.

W skrócie

Powiedz bliskim, co jest dla Ciebie ważne w mieszkaniu u siebie.

Nazwij czynności, przy których potrzebujesz wsparcia.

Wspólnie sprawdźcie mieszkanie i dobierzcie potrzebne ułatwienia.

Ustalcie podział zadań, sposób kontaktu i termin kolejnej rozmowy.

Autor: Robert Sroka spotbox.pl

Źródła

Mational Institute on Aging, Aging in Place: Growing Older at Home.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Dom bezpieczny dla seniora, serwis Pacjent.gov.pl.

PZH – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Urazy i upadki osób starszych, serwis Pacjent.gov.pl.

Northern Care Alliance NHS Foundation Trust, Occupational Therapy – Living well at home.

National Institute on Aging, Worksheet: Coordinating Caregiving Responsibilities.