Stepper do ćwiczeń w domu. Co warto wiedzieć przed zakupem?

Jakie rodzaje stepperów znajdziesz w sklepach?

Podstawowy podział dotyczy obecności poręczy oraz kierunku ruchu platform. Wersja mini składa się z dwóch pedałów na siłownikach i waży zwykle kilka kilogramów. Model skrętny prowadzi pedały po łuku, dlatego do pracy włączają się także mięśnie skośne brzucha. Konstrukcja z poręczą daje punkt podparcia przy wchodzeniu i zejściu, co docenią osoby po dłuższej przerwie w aktywności. Schody treningowe stanowią z kolei odrębną kategorię, ponieważ mają napędzaną taśmę i wymagają stałego miejsca.

Rodzaj konstrukcji dobierz do tego, jak zamierzasz z niej korzystać. Na krótkie sesje przy biurku albo przed telewizorem wystarczy prosty stepper bez poręczy. Przy dłuższym treningu wytrzymałościowym lepiej sprawdzi się model z taśmami oporowymi, które dołożą pracę ramion. Osoby z problemami z równowagą powinny wybrać wersję z poręczą, nawet za cenę większego gabarytu.

Które parametry sprawdzić, wybierając stepper?

Maksymalna masa użytkownika jest pierwszą liczbą do sprawdzenia. Tanie modele kończą się zwykle na dziewięćdziesięciu kilogramach, a solidniejsze konstrukcje przyjmą sto dwadzieścia. Zapas kilkunastu kilogramów nad własną wagą przedłuży żywotność siłowników, które pracują pod obciążeniem przy każdym kroku. Druga liczba to wysokość skoku pedałów, bo niski zakres ruchu obciąża głównie łydki. Przy większym zakresie wyraźniej poczujesz pracę pośladków.

Od rodzaju oporu zależy to, jak równomiernie pracuje sprzęt. Układ hydrauliczny jest tańszy i prostszy w budowie, a opór reguluje się w nim pokrętłem albo śrubą przy siłowniku. Rozwiązanie magnetyczne pracuje ciszej i równiej, przez co nadaje się do treningu w bloku o późnej porze. Zwróć uwagę także na wielkość pedałów, ponieważ przy większym rozmiarze buta stopa nie powinna wystawać poza antypoślizgową powierzchnię.

Co jeszcze wziąć pod uwagę przed zakupem?

Warto pomyśleć nad przechowywaniem steppera. Wersje mini schowasz za drzwiami albo pod kanapą, natomiast konstrukcja z poręczą zostanie na widoku i zajmie kąt pokoju. Jeśli będziesz przenosić urządzenie, zwróć uwagę i na jego masę własną i na to, czy ma specjalny uchwyt, który łatwo złapać jedną ręką. Jeśli mieszkasz w bloku, weź pod uwagę pracę siłowników, ponieważ przy szybkim tempie słychać je w pokoju obok.

Przed zakupem sprawdź również, czy producent prowadzi sprzedaż części zamiennych, bo wymiana jednego elementu zazwyczaj wychodzi taniej niż nowy sprzęt. Z długości gwarancji odczytasz, jaką intensywność użytkowania zakłada sam producent. Nie zapomnij też, by zerknąć na opinie innych użytkowników, szczególnie te po kilku miesiącach używania, a nie z pierwszych wrażeń z montażu. W sklepie stacjonarnym, jeśli masz możliwość, stań na pedałach i zrób kilka kroków, by ocenić, czy tempo ruchu Ci odpowiada.

Artykuł sponsorowany