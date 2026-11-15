Częstochowa chce wprowadzić… „podatek od pielgrzymów”

Powołany przez premiera Donalda Tuska na komisarza Częstochowy po odwołaniu w referendum dotychczasowego prezydenta, Łukasz Pabiś poinformował, że miasto rozważa wprowadzenie od nowego roku opłaty miejscowej. To odpowiedź na trwającą od lat dyskusję o dodatkowych wpływach związanych z ruchem turystycznym.

– „W Częstochowie od wielu lat toczy się dyskusja na temat wprowadzenia opłaty lokalnej. Zmieniające się przepisy prawne umożliwiają wprowadzenie takiej opłaty od 1 stycznia 2027 r.”

– powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Zaznaczył, że choć „jako pełniący funkcje Prezydenta oraz Rady Miasta Częstochowy będzie musiał podjąć tę decyzję jednoosobowo”, to „skieruje zaproszenie do konsultacji dla organizacji pracodawców oraz przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie i turystyczne”.

– „Każda osoba, która zechce się wypowiedzieć na temat wprowadzenia w Częstochowie od 1 stycznia 2027 roku opłaty lokalnej, może to zrobić, przesyłając swoją opinię”

– zapewnił.

Zmiana przepisów

Wprowadzenia „opłaty pielgrzymkowej” od lat domagają się środowiska lewicowe. Dotychczas na realizację tego postulatu nie było jednak przestrzeni w polskim porządku prawnym. Zmieni się to 1 stycznia 2027 roku, od kiedy to do pobierania opłaty miejscowej nie będzie konieczne spełnianie wymogu czystego powietrza, a wystarczą walory krajobrazowe, przyrodnicze lub turystyczne.