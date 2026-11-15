7 listopada Polską wstrząsnęły wydarzenia z krakowskiego rynku, gdzie 24-letni Michał O. zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Później w szpitalu zmarł również sam zamachowiec. Jeszcze w sobotę wieczorem policja weszła do mieszkania O. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam odnaleziono zwłoki trzech osób: rodziców i siostry 24-latka.

Jak zginęli najbliżsi zamachowca?

Początkowo w mediach pojawiały się informacje, wedle których Michał O. miał zamordować swoich najbliższych we śnie. Później jednak Prokuratura Krajowa poinformowała, że w łóżkach zabici zostali jedynie 53-letni ojciec i 21-letnia siostra sprawcy. 52-letnia matka Michała O. zginęła natomiast w kuchni.

– „Teraz poznaliśmy kolejne szczegóły zbrodni. Z ustaleń portalu o2.pl wynika, że do potrójnego morderstwa doszło w sobotni poranek, 7 listopada (sekcja zwłok pozwoli określić czas zgonu), gdy rodzina szykowała się do śniadania. Michał O. z zimną krwią zastrzelił swoich rodziców i 21-letnią siostrę i - jak mówi nasz informator - »nawet nie zadrżała mu ręka«”

– podaje portal.

„Zrobił to z zimną krwią”

Serwis powołuje się na źródło w służbach.

– „Zrobił to z zimną krwią w sobotę, z samego rana. Część rodziny już szykowała się na śniadanie. Część się wybudzała. Wszyscy byli w piżamach”

– powiedział informator.

Jak wcześniej donosiła Wirtualna Polska, każda z ofiar w mieszkaniu została dwukrotnie postrzelona w okolice głowy. 24-latek zastrzelił też dwa koty, do których oddał po jednym strzale. Posługiwał się najpewniej tłumkiem, który później zabezpieczono w jego samochodzie.