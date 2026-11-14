Przywódca Ukrainy podkreślił, że Kijów nie zamierza oddawać swoich terytoriów Rosji, ale ewentualny kompleksowy pakiet pokojowy, obejmujący gwarancje bezpieczeństwa, mógłby zostać przedstawiony obywatelom w referendum.
Zełenski ujawnia kulisy negocjacji
Do rozmów na temat możliwości powiązania ukraińskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim z ustępstwami terytorialnymi miało dojść po ostatniej rundzie negocjacji pokojowych w Abu Zabi.
„Amerykanie zadali pytanie: »A gdyby Ukraina weszła do NATO, czy wycofałaby się z Donbasu?«. Po raz pierwszy poruszono tę kwestię” – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami.
Ukraiński prezydent wyraźnie zaznaczył, że nie chodzi jeszcze o uzgodnioną propozycję pokojową, lecz o wariant przedstawiony przez amerykańskich negocjatorów.
„Wielokrotnie mówiłem: Ukraina nie wycofa się i nie odda swojej ziemi terrorystom” – podkreślił.
Według Zełenskiego samo pojawienie się takiej możliwości oznacza, że temat ukraińskiego członkostwa w NATO powrócił do międzynarodowych negocjacji.
„Dlatego uważam, że NATO znów znalazło się na stole negocjacyjnym. Ale słyszeliście też sygnały ze strony Putina i jest to niezwykle trudna rozmowa” – zaznaczył.
Moskwa od lat sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do Sojuszu, traktując tę kwestię jako jeden z najważniejszych punktów sporu z Zachodem.
Prezydent Ukrainy poinformował, że Kijów prowadzi rozmowy z partnerami na temat szerszego pakietu bezpieczeństwa. Miałby on obejmować konkretne gwarancje ze strony NATO i Unii Europejskiej, utrzymanie silnej i odpowiednio finansowanej armii ukraińskiej oraz środki na powojenną odbudowę kraju.
Zełenski zaznaczył, że nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących tak fundamentalnych ustępstw.
„Nie mam prawa podejmować takiej decyzji samodzielnie” – oświadczył.
Jeżeli zachodni partnerzy przedstawią wiążący i kompleksowy pakiet, prezydent zapowiedział konsultacje ze społeczeństwem oraz możliwość przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.
Podkreślił przy tym, że ewentualne rozwiązanie nie może oznaczać formalnego uznania rosyjskiej suwerenności nad okupowanymi terytoriami Ukrainy.
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