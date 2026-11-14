„Bóg przez swoją łaskę dokonał wielkich rzeczy”

Wizyta w kaplicy św. Oskara Romero miała charakter prywatny i została włączona do napiętego programu podróży apostolskiej Leona XIV po Ameryce Południowej.

Chiclayo jest miejscem szczególnie bliskim papieżowi. To właśnie tutaj, zanim został wybrany na Stolicę Piotrową, przez lata pełnił posługę biskupią.

Ojciec Święty spotkał się z miejscowym biskupem Edinsonem Edgardo Farfánem Córdovą, proboszczem parafii św. Józefa Robotnika oraz wiernymi, którzy zaangażowali się w budowę nowej kaplicy.

Papież podziękował mieszkańcom za ich pracę i podkreślił znaczenie wspólnego wysiłku na rzecz lokalnego Kościoła.

Szczególnie osobiste były jednak jego słowa dotyczące zdrowia.

„Jak wiecie, zaledwie miesiąc temu musiałem być operowany” – powiedział Leon XIV.

Następnie dodał:

„Bóg zaś, przez swoją łaskę, dokonał wielkich rzeczy”.

Papież wyraził przekonanie, że modlitwy mieszkańców Chiclayo i wiernych z innych części świata pomogły mu odzyskać siły oraz umożliwiły powrót do wspólnoty, z którą był związany przez wiele lat.

Nie przedstawił podczas tego spotkania szczegółów przeprowadzonego zabiegu.

Leon XIV przypomniał również, że Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu otworzył ludziom drogę do zbawienia i życia wiecznego.

Zachęcił wszystkich ochrzczonych – duchownych, osoby konsekrowane i świeckich – do aktywnego uczestniczenia w misji Kościoła.

„Jezus zawsze idzie z nami” – przypomniał.

Papież mówił o potrzebie przekazywania wiary kolejnym pokoleniom, pielęgnowania relacji rodzinnych i sąsiedzkich oraz współpracy pomiędzy członkami wspólnoty chrześcijańskiej.

Symboliczne znaczenie miało samo miejsce spotkania.

Patron kaplicy, św. Oskar Arnulfo Romero, był arcybiskupem San Salvador w Salwadorze. Zasłynął z obrony ubogich i prześladowanych oraz publicznego sprzeciwu wobec przemocy.

24 marca 1980 roku został zamordowany podczas odprawiania Mszy Świętej. Jego śmierć stała się jednym z najbardziej znanych świadectw męczeństwa Kościoła katolickiego w Ameryce Łacińskiej.

14 października 2018 roku papież Franciszek ogłosił arcybiskupa Romero świętym.

Leon XIV podkreślił, że bardzo zależało mu na odwiedzeniu kaplicy mimo licznych obowiązków związanych z pielgrzymką. Spotkanie miało być znakiem bliskości z mieszkańcami Chiclayo i zachętą do dalszej wspólnej pracy na rzecz Kościoła.

Na zakończenie Ojciec Święty zaprosił zgromadzonych do odmówienia modlitwy „Ojcze nasz”, a następnie udzielił błogosławieństwa wiernym i ich rodzinom.

Spotkanie zakończył okrzykiem: „Niech żyje Chrystus!”.