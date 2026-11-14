Była prezydent Warszawy i była prezes Narodowego Banku Polskiego opublikowała na X wpis sugerujący, że decyzja głowy państwa może mieć związek z przyszłym finansowaniem jego kampanii wyborczej. Problem w tym, że wypowiedź zawiera tyle błędów językowych i niejasnych sformułowań, iż jej dokładne znaczenie pozostaje zagadką.

W piątek, 13 listopada, prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy zmieniającej przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nowelizacja miała wprowadzić mechanizmy umożliwiające administracyjne nakazywanie usuwania lub blokowania nielegalnych treści internetowych.

Prezydent uznał jednak, że przyznawała urzędnikom zbyt daleko idące uprawnienia.

„Wróciło widmo urzędnika cenzora” – powiedział Nawrocki, wskazując na możliwość ingerowania w wolność wypowiedzi bez wcześniejszego rozstrzygnięcia niezależnego sądu.

Głowa państwa zakwestionowała również rozwiązania pozwalające w określonych okolicznościach blokować całe domeny internetowe.

„Bezpieczeństwo obywateli nie może być pretekstem do osłabiania ich wolności” – podkreślił prezydent.

Decyzję skrytykowała Hanna Gronkiewicz-Waltz. W opublikowanym na X wpisie zasugerowała, że w przyszłości mogą ujawnić się środowiska zainteresowane finansowaniem kampanii wyborczej Nawrockiego.

Wśród potencjalnych sponsorów wymieniła:

„Wielkie konser y ,inwestorzy w kryptoaktywa” – napisała, zachowując dość osobliwą pisownię.

Jeszcze bardziej zagadkowe okazało się zakończenie wpisu:

„tak gorąco uzasadnia veto ze aż mu się nie wydłuża jak Morawieckiemu”.

Można przypuszczać, że była prezydent Warszawy zamierzała nawiązać do metafory wydłużającego się nosa Pinokia, ale w jej wypowiedzi zabrakło najważniejszego słowa.

Nie jest również jasne, dlaczego Gronkiewicz-Waltz połączyła weto dotyczące DSA z inwestorami na rynku kryptoaktywów. Są to bowiem dwa odrębne obszary regulacji prawnych, choć prezydent wcześniej wetował także przepisy dotyczące kryptowalut.

Wpis wywołał zdumienie części internautów, którzy zamiast dyskutować o zarzutach wobec Nawrockiego, skupili się na języku byłej prezydent stolicy.

„Boże przecież ta kobieta była prezesem narodowego banku polskiego a nie potrafi poprawnie zdania napisać” – napisał jeden z komentujących, cytowany przez wPolityce.pl.

Inny użytkownik X pytał, jak osoba zajmująca przez lata najwyższe stanowiska publiczne może publikować tak nieczytelne wypowiedzi.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy aktywność Gronkiewicz-Waltz na X wzbudza zainteresowanie ze względu na błędy językowe. Już 11 listopada tygodnik „Wprost” opisał serię jej nietypowych wpisów, zwracając uwagę na liczne literówki, brak interpunkcji i trudne do zrozumienia sformułowania.