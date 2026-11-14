Kolejny sondaż pokazuje utratę władzy Tuska i jego siepaczy

242 mandaty dla prawicy i koalicja Tuska bez większości

W badaniu przeanalizowano hipotetyczny scenariusz „starcia dwóch wielkich bloków wyborczych”.

Pierwszy z nich, określony jako Zjednoczona Prawica, obejmował Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, Konfederację oraz Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Drugi, występujący pod nazwą Koalicja 15 X, tworzyłyby Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Nowa Lewica.

Jak poinformowała Wirtualna Polska, „najwięcej wskazań uzyskałaby Zjednoczona Prawica”. Na wspólną listę tych ugrupowań zagłosowałoby 46,6 proc. respondentów, natomiast na blok partii obecnie sprawujących władzę – 41,3 proc.

Samodzielnie startująca partia Razem mogłaby liczyć na 5,8 proc. poparcia. Odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć” wybrało 6,3 proc. ankietowanych.

Jeszcze większe znaczenie mają wyniki symulacji parlamentarnej.

Według modelu prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego szeroki blok prawicowy uzyskałby 242 mandaty, Koalicja 15 X – 212, a partia Razem – sześć.

Oznaczałoby to, że prawica przekroczyłaby próg 231 mandatów potrzebnych do samodzielnego rządzenia.

„W tym układzie sojusz Koalicji 15 X oraz partii Razem dysponowałby łącznie zaledwie 218 głosami” – podsumowała Wirtualna Polska.

Byłoby to o 13 mandatów mniej niż wynosi większość w 460-osobowym Sejmie.

Czy rząd Tuska obawia się utraty władzy i przyszłych rozliczeń?

Wyniki kolejnego sondażu pojawiają się w okresie zaostrzenia konfliktu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz kolejnych sporów pomiędzy rządem a prezydentem Karolem Nawrockim. Przeciwnicy obecnej koalicji zarzucają jej podejmowanie działań naruszających prawo, zwłaszcza w odniesieniu do niezależności instytucji państwowych.

O znaczeniu nadchodzących wyborów dla strategii obecnej koalicji świadczą również doniesienia dziennikarskie. Radio ZET przytoczyło niedawno wypowiedź anonimowego polityka Koalicji Obywatelskiej:

„Trzeba zaostrzyć kurs. To jedyna szansa na utrzymanie władzy”.

Rozmówca dziennikarzy przekonywał też o niezadowoleniu elektoratu z tempa rozliczania poprzednich rządów PiS. To wskazuje jednak bardziej na świadomość rozliczeń za nieprawidłowości w sprawowaniu władzy niż na rzeczywistych oczekiwaniach Polaków.

Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono w dniach 6–9 listopada 2026 roku metodami CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.