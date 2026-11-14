Kaczyński: „Zakładam, że my tę władzę przejmiemy”

W sobotę, 14 listopada, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konwencja PiS pod hasłem „Ambitna gospodarka – damy radę!”. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Beata Szydło.

Prezes PiS poświęcił część wystąpienia sytuacji finansów publicznych oraz perspektywom rozwoju gospodarczego Polski.

„Bez zmiany sytuacji politycznej i bez odzyskania władzy, która kieruje się polskimi interesami, wszelkiego rodzaju nadzieje na pozytywną zmianę gospodarczą są całkowicie oderwane od rzeczywistości i musimy zdawać sobie z tego sprawę” – przekonywał.

Następnie zapowiedział:

„Ale zakładam, że my tę władzę przejmiemy”.

Kaczyński zastrzegł jednak, że zwycięstwo wyborcze nie będzie jedynym wyzwaniem. Równie istotne okaże się zbudowanie większości zdolnej do prowadzenia odpowiedzialnej polityki gospodarczej.

„Jest jeszcze oczywiście problem, żeby po przejęciu władzy, po uzyskaniu większości, mieć także możliwość konstruowania racjonalnego rządu z udziałem nie tych, którzy dużo mówią, ale jak dotąd nic nie zrobili, tylko z udziałem tych, którzy jednak pokazali, że coś zrobić potrafią” – mówił.

Prezes PiS wskazał przy tym na doświadczenie swojego ugrupowania.

„My jesteśmy partią, która to pokazała przez osiem lat” – podkreślił.

Słowa te padają w okresie dyskusji o możliwości utworzenia szerokiego porozumienia ugrupowań prawicowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Podczas Marszu Niepodległości 11 listopada Kaczyński deklarował, że będzie zabiegał o jedną dużą listę wyborczą, nie tylko w wyborach do Senatu. Jednocześnie dotychczasowe wypowiedzi przedstawicieli PiS i Konfederacji wskazują na poważne różnice programowe i polityczne pomiędzy tymi ugrupowaniami.

„PiS, PO – jedno zło” - prezes PiS odpowiada

Najmocniejsze słowa Kaczyńskiego dotyczyły hasła, którym od lat posługują się głównie politycy i sympatycy Konfederacji, stawiający znak równości pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską.

„Ze zwycięstwem idei »PiS, PO – jedno zło« naprawdę daleko nie zajedziemy” – stwierdził prezes PiS.

Jego zdaniem nie można uznawać wszystkich polityków za jednakowych ani traktować braku doświadczenia w sprawowaniu władzy jako automatycznego dowodu większej wiarygodności.

„Musimy przekonać różnych ludzi, w tym bardzo, bardzo ważnych, że przeświadczenie, iż ci, którzy nie mają doświadczenia, są – można powiedzieć – z natury rzeczy lepsi, a w ogóle najgorsi ze wszystkiego są politycy, bo wszyscy politycy są tacy sami (...), to jest po prostu oczywista nieprawda” – przekonywał.

Kaczyński wskazał, że niechęć do partii politycznych nie jest w Polsce nowym zjawiskiem.

„Taką propagandę prowadzono od wielu lat, od początku III Rzeczpospolitej” – ocenił.

Prezes PiS odniósł się również do funkcjonowania systemów politycznych, w których partie tracą znaczenie lub zostają zastąpione przez inne struktury władzy.

„Przecież pierwsza koncepcja tych pseudoelit, żeby ich gorzej nie określić, które się wyłoniły (...), to była koncepcja monopolu, jeśli chodzi o władzę, i w dużej mierze systemu jednopartyjnego” – mówił.

Następnie zwrócił się z apelem do najważniejszych osób w państwie.

„Bardzo bym chciał i apeluję z tego miejsca, aby osoby najważniejsze w państwie zdawały sobie sprawę, że wszystkie próby stworzenia w świecie, bo już nie tylko w Europie, systemu, który byłby demokratyczny i jednocześnie nie byłby oparty na partiach politycznych, są historią jednego wielkiego niepowodzenia i tworzenia dyktatur” – stwierdził Kaczyński.