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Europa

Redukcja wojsk USA. Amerykanie zmieniają plany

Wedle ustaleń Bloomberga, ostatecznie redukcja sił Stanów Zjednoczonych w Europie będzie mniejsza niż pierwotnie planowano. Obejmie ona przede wszystkim siły stacjonujące w Niemczech. Wzmocniona zostanie za to obecność żołnierzy USA na wschodniej flance.

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Fot. screenshot: YouTube (Associated Press)
Fot. screenshot: YouTube (Associated Press)

Pierwotnie obawiano się, że Amerykanie wycofają ze Starego Kontynentu nawet 25 tys. żołnierzy. Wedle Bloomberga jednak, z uwagi na pozytywną ocenę europejskich inwestycji, ostatecznie wycofanych ma zostać jedynie 5 tys. żołnierzy. Będzie to przede wszystkim zmniejszenie największego amerykańskiego kontyngentu w Europie, czyli tego stacjonującego w Niemczech. Amerykanie wzmocnią za to wschodnią flankę, najbardziej zagrożoną dziś ze strony Rosji. 

Agencja zaznacza, że ostatecznie plany Pentagonu musi jeszcze zatwierdzić prezydent Donald Trump. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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