Redukcja wojsk USA. Amerykanie zmieniają plany

Pierwotnie obawiano się, że Amerykanie wycofają ze Starego Kontynentu nawet 25 tys. żołnierzy. Wedle Bloomberga jednak, z uwagi na pozytywną ocenę europejskich inwestycji, ostatecznie wycofanych ma zostać jedynie 5 tys. żołnierzy. Będzie to przede wszystkim zmniejszenie największego amerykańskiego kontyngentu w Europie, czyli tego stacjonującego w Niemczech. Amerykanie wzmocnią za to wschodnią flankę, najbardziej zagrożoną dziś ze strony Rosji.

Agencja zaznacza, że ostatecznie plany Pentagonu musi jeszcze zatwierdzić prezydent Donald Trump.