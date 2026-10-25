Dominik Tarczyński: Francja upadła. To koniec. Jest za późno

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości był gościem bardzo popularnego w Wielkiej Brytanii programu Piersa Morgana, który pytał go o jego stanowisko w sprawie obecności wyznawców islamu w Europie.

– „Chcę jeszcze raz jaśnie określić Twoje stanowisko. Nie pozwoliłbyś żadnym muzułmańskim imigrantom wjechać do powiedzmy Francji? Zatrzymałbyś ich wszystkich?”

– dopytywał brytyjski dziennikarz.

Dominik Tarczyński jest w tej kwestii bezkompromisowy.

– „Nie, nie pozwoliłbym. Nie, oczywiście, że nie. Żadnego. Żadnego. Nie, islam nie jest kompatybilny z wartościami zachodnimi.”

– stwierdził.

Zaznaczył przy tym, że interesuje go jego własny kraj.

– „Cóż, nie obchodzi mnie żaden inny kraj europejski. Nie chcę ich w Polsce.”

– powiedział.

Dalej zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację we Francji.

– „Francja jest skończona. Francja upadła. To koniec. Jest za późno.”

– ocenił.

W przekonaniu europosła, „dopóki Europejczycy, dopóki chrześcijanie nie będą mogli budować kościołów i katedr w Katarze, w Europie nie powinno być żadnych meczetów”.