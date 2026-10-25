Dominik Tarczyński: Francja upadła. To koniec. Jest za późno

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości był gościem bardzo popularnego w Wielkiej Brytanii programu Piersa Morgana, który pytał go o jego stanowisko w sprawie obecności wyznawców islamu w Europie.
– „Chcę jeszcze raz jaśnie określić Twoje stanowisko. Nie pozwoliłbyś żadnym muzułmańskim imigrantom wjechać do powiedzmy Francji? Zatrzymałbyś ich wszystkich?”
– dopytywał brytyjski dziennikarz.
Dominik Tarczyński jest w tej kwestii bezkompromisowy.
– „Nie, nie pozwoliłbym. Nie, oczywiście, że nie. Żadnego. Żadnego. Nie, islam nie jest kompatybilny z wartościami zachodnimi.”
– stwierdził.
Zaznaczył przy tym, że interesuje go jego własny kraj.
– „Cóż, nie obchodzi mnie żaden inny kraj europejski. Nie chcę ich w Polsce.”
– powiedział.
Dalej zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację we Francji.
– „Francja jest skończona. Francja upadła. To koniec. Jest za późno.”
– ocenił.
W przekonaniu europosła, „dopóki Europejczycy, dopóki chrześcijanie nie będą mogli budować kościołów i katedr w Katarze, w Europie nie powinno być żadnych meczetów”.
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