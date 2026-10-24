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Policja zabezpieczyła 11 samochodów w sprawie ZondaCrypto

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na polecenie Prokuratury Krajowej w Katowicach, w ramach prac Zespołu Śledczego nr 4, zabezpieczyli 11 luksusowych samochodów należących do 45-letniej kobiety podejrzanej w śledztwie dotyczącym działalności ZondaCrypto i zaginięcia Sylwestra Suszka.

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Luksusowe Mercedesy i BMW na placu przemysłowym
Luksusowe Mercedesy i BMW na placu przemysłowym · fot. via Policja.pl

Wartość pojazdów szacowana jest na blisko 4 miliony złotych. Kobieta była zatrzymana podczas wcześniejszych realizacji prowadzonych w ramach śledztwa, a decyzją sądu zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Funkcjonariusze z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmują się jednym z wątków tego postępowania, dotyczącego przejęcia składników majątku Sylwestra Suszka oraz przestępstw majątkowych związanych z działalnością operatora giełdy. 
Zgromadzony materiał dowodowy jest analizowany, a policjanci wykonują kolejne czynności na polecenie prokuratury.

Sprawa pozostaje przedmiotem intensywnej pracy funkcjonariuszy. Policjanci nadal będą podejmować działania zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz zabezpieczenia materiału dowodowego, współpracując w tym zakresie z prokuraturą."

Źródło: mp/policja.pl

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