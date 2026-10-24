Policja zabezpieczyła 11 samochodów w sprawie ZondaCrypto

Wartość pojazdów szacowana jest na blisko 4 miliony złotych. Kobieta była zatrzymana podczas wcześniejszych realizacji prowadzonych w ramach śledztwa, a decyzją sądu zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Funkcjonariusze z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmują się jednym z wątków tego postępowania, dotyczącego przejęcia składników majątku Sylwestra Suszka oraz przestępstw majątkowych związanych z działalnością operatora giełdy.

Zgromadzony materiał dowodowy jest analizowany, a policjanci wykonują kolejne czynności na polecenie prokuratury.

Sprawa pozostaje przedmiotem intensywnej pracy funkcjonariuszy. Policjanci nadal będą podejmować działania zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz zabezpieczenia materiału dowodowego, współpracując w tym zakresie z prokuraturą."