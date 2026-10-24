Mandarynki to prawdziwa kopalnia witaminy C, wpływającej na odporność organizmu. Podczas, gdy 100 gramów jabłka zawiera 7 miligramów tej cennej witaminy, jedna mandarynka ma jej trzy razy więcej - 24 miligramy. Mandarynki są także źródłem witamin z grupy A i B, które między innymi mają dobroczynny wpływ na nasz wzrok i poprawiają kondycję skóry. Znajdziemy w nich również potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo i cynk. Są niskokaloryczne (40 kalorii w 100 gramach), mogą więc być idealną słodką przekąską dla osób dbających o linię.

Cudowna moc nobiletyny

Flawonoidy takie jak kwercetyna czy tangeretyna występujące w znacznej ilości w większości owoców cytrusowych, w tym w mandarynce, wpływają na gospodarkę lipidową, obniżając stężenie cholesterolu i trójglicerydów. W mandarynce znajdziemy też jedną z wyższych wartości procentowej zawartości antyoksydantów. Tylko one zawierają nobiletynę - flawonoid, który pomaga zwalczać otyłość, zapobiegać cukrzycy typu 2 i miażdżycy naczyń.

Mandarynki mają wiele właściwości leczniczych. Dzięki witaminom C i A - naturalnym przeciwutleniaczom - wspomagają układ odpornościowy, hamują działanie wolnych rodników odpowiedzialnych za proces starzenia, a także poprawiają kondycję skóry oraz chronią przed chorobami oczu. Z badań przeprowadzonych przez współczesnych naukowców wynika, że te niepozorne owoce pomagają także zwalczać otyłość, zapobiegać cukrzycy tupu 2, miażdżycy naczyń i niektórym rodzajom nowotworów.

Dla otyłych i cukrzyków

Mandarynki mogą spożywać nie tylko osoby zdrowe, w celu zapobiegania wystąpienia cukrzycy typu 2, lecz także diabetycy. Mandarynki charakteryzują się średnią ilością węglowodanów i ogólną niską wartością energetyczną. Dlatego indeks glikemiczny tych owoców jest dość niski i wynosi 30. W związku z tym są bezpieczne dla chorych na cukrzycę.

W badaniu przeprowadzonym na otyłych dzieciach, które spożywały 500 ml soku z mandarynek dziennie przez 1 miesiąc zaobserwowano zwiększenie stężenia antyoksydantów (witaminy C, E oraz glutationu), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie wydzielania insuliny oraz wzrost insulinowrażliwości [6]. Wyniki te sugerują, iż mandarynki mogą mieć korzystny wpływ na proces odchudzania oraz poprawę stanu zdrowia.

Nie tylko na surowo

Mandarynki doskonale sprawdzają się jako dodatek do sałatek owocowych. Są słodkie, a jednocześnie lekko kwaskowate, więc doskonale urozmaicają smak tej potrawy. Sałatka owocowa może być podana zarówno na śniadanie, jak i podwieczorek czy kolację. Jest smaczna, a jednocześnie dostarcza niezbędnych witamin i minerałów. Mandarynki możemy też dodać do galaretek owocowych.