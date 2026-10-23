Jak czytamy, bakterie mogą powodować korozję tytanowych implantów, a uwalniane cząsteczki metalu zaburzają pracę układu odpornościowego. Odkrycie może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych metod leczenia.

ScienceDaily informuje, że badania zespołu Rutgers School of Dental Medicine wykazały, że mikroorganizmy gromadzące się na powierzchni implantów tworzą kwaśny biofilm, który stopniowo uszkadza tytan. Uwolnione mikroskopijne cząsteczki metalu przenikają do okolicznych tkanek i mogą wywoływać nadmierną reakcję zapalną organizmu.

Problem dotyczy przede wszystkim zapalenia tkanek wokół implantów, określanego jako peri-implantitis. Według badaczy schorzenie może wystąpić nawet u 10–20 proc. osób posiadających implanty.

„Przejmują kontrolę nad układem odpornościowym”

Profesor Georgios Kotsakis, kierujący badaniem, wyjaśnia, że cząsteczki tytanu zaburzają funkcjonowanie makrofagów, czyli komórek odpornościowych odpowiedzialnych za zwalczanie drobnoustrojów.

„Te cząsteczki są jak małe magnesy, które przyciągają toksyny bakteryjne i przejmują kontrolę nad układem odpornościowym, uniemożliwiając mu usuwanie bakterii” – tłumaczy naukowiec.

W rezultacie stan zapalny może utrzymywać się przez długi czas, prowadząc do stopniowego niszczenia kości podtrzymującej implant.

„Po raz pierwszy pokazujemy, dlaczego antybiotyki, które działają wokół naturalnych zębów, nie działają wokół implantów” – podkreśla Kotsakis.

Badacze zidentyfikowali również mechanizm związany z kanałem wapniowym TRPC1. W doświadczeniach na myszach jego wyłączenie ograniczyło reakcję zapalną i poprawiło zdolność organizmu do zwalczania bakterii.

„Teraz, kiedy znamy przyczynę, możemy rozpocząć opracowywanie nowych terapii” – zapowiada profesor.

Naukowcy zwracają także uwagę na sposób czyszczenia implantów. Metalowe narzędzia używane do usuwania kamienia nazębnego mogą uszkadzać ich powierzchnię i zwiększać uwalnianie cząsteczek tytanu.

Odkrycie nie oznacza jednak, że wszystkie implanty są niebezpieczne. Badania obejmowały próbki ludzkich tkanek, eksperymenty laboratoryjne i doświadczenia na zwierzętach. Na potwierdzenie skuteczności nowych metod leczenia u pacjentów trzeba jeszcze poczekać.

Specjaliści podkreślają, że regularne kontrole stomatologiczne, prawidłowa higiena oraz profesjonalne czyszczenie implantów odpowiednimi narzędziami pozostają podstawą zapobiegania powikłaniom.

Jerzy Mróz

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Źródła: Rutgers University, ScienceDaily, PNAS Nexus, Fronda.pl