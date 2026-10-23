[Wywiad] Abp Szewczuk: Putin nie odbuduje sowieckiego imperium

25 maja Jego Eminencja Światosław Szewczuk zaprezentował na Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie swoją książkę pt. „Orędzia pokoju. Przesłania na pierwszy rok wojny przeciwko Ukrainie 2022 - 2023” (w wersji hiszpańskiej „Kronika świętokradczej wojny”). Nagranie z prezentacji jest dostępne tutaj. Tytuł książki odnosi się do tego, jak Rosyjska Cerkiew Prawosławna usprawiedliwia rosyjską agresję: błogosławi pociski spadające na ukraińskie miasta, współuczestniczy w prześladowaniu wiernych innych wyznań, a zbrodniczą wojnę nazywa „świętą”. Byłem obecny na prezentacji książki i napisałem artykuł o pełnych spokoju słowach zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Kilka dni po obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy miałem również zaszczyt przeprowadzić z nim wywiad. Rozmawialiśmy między innymi o „wojnie sprawiedliwej”, o tym, jak przezwyciężyć nienawiść i o darze wolności.

Alvaro Penas: W obliczu świętokradczej wojny, którą prowadzi Putin przy wsparciu Rosyjskiej Cerkwi

Prawosławnej, istnieje chrześcijańska koncepcja „wojny sprawiedliwej”.

Jego Eminencja Światosław Szewczuk: Dziś samo pojęcie „wojny sprawiedliwej” jest na nowo przemyślane, a papież Leon poświęca wiele uwagi jego znaczeniu. Coraz częściej mówi się nie tyle o wojnie sprawiedliwej, ile o wojnie uzasadnionej, a wszyscy próbują znaleźć uzasadnienie dla wykorzystania nowoczesnych technologii wojskowych jako narzędzia rozwiązywania sporów między państwami. Dlatego należy być bardziej precyzyjnym. Podczas ostatniego konsystorza, które odbyło się w Rzymie, kardynałowie praktycznie odrzucili pojęcie „wojny sprawiedliwej”, ponieważ wojna nigdy nie może być środkiem do osiągnięcia międzynarodowych celów politycznych lub gospodarczych.

Ponadto sam sposób prowadzenia wojen zmienił się nie do poznania. Tradycyjna chrześcijańska koncepcja „wojny sprawiedliwej” powstała w czasach, gdy armie stawały naprzeciw siebie, a walki toczyły się przede wszystkim między rycerzami. Starano się wówczas ograniczać przemoc i minimalizować straty. Nigdy nie usprawiedliwiano krzywd wyrządzanych osobom nieuczestniczącym w walkach — cywilom, lekarzom czy rannym. Tamten świat już nie istnieje. Jak zauważa papież Leon, rozwój i siła współczesnej broni sprawiają, że jej użycie wiąże się z ogromnym cierpieniem ludności cywilnej.

Odrzucając dziś koncepcję „wojny sprawiedliwej”, mamy jednak na myśli przede wszystkim wojnę napastniczą i działania agresora. Prawo narodu do obrony pozostaje poza tą dyskusją. Tak jak każdemu człowiekowi przysługuje prawo do samoobrony, tak samo ma je państwo, przy czym środki obrony muszą być stosowane z zachowaniem zasady proporcjonalności.

Dla Rosji ludność cywilna staje się celem ataków. Nie chodzi już tylko o użycie broni konwencjonalnej, ale także o wykorzystywanie dronów do polowania na cywilów. Czego chce osiągnąć Rosja, prowadząc tego rodzaju wojnę?

Na Ukrainie trwa wojna hybrydowa, prowadzona nie tylko za pomocą broni, lecz także poprzez działania gospodarcze i dezinformację. W tej wojnie bronią stała się nawet mroźna zima, a największą cenę płaci ludność cywilna.

To wojna, która rodzi nowe dylematy etyczne i moralne. Drony są wyposażone w kamery, dzięki którym ich operatorzy widzą osoby, które atakują. Co więcej, wiele ataków jest wymierzonych w ludność cywilną i ma na celu zadanie jej jak największego cierpienia. Linia frontu z różnych powodów praktycznie utknęła w martwym punkcie, a obecna wojna na Ukrainie pod wieloma względami przypomina konflikt irańsko-iracki z lat osiemdziesiątych XX wieku. Określano go mianem „wojny miast”, ponieważ ataki na ośrodki miejskie miały niszczyć infrastrukturę i złamać wolę oporu ludności cywilnej, zmuszając ją do kapitulacji. W takich okolicznościach nie sposób uzasadnić wojny, której ciężar spada przede wszystkim na niewinnych ludzi.

Jego Świątobliwość mówi, że „miłość rodzi bohaterów, a nienawiść tworzy zbrodniarzy”. Widzieliśmy wiele zdjęć dokumentujących mordowanie ukraińskich jeńców wojennych przez rosyjskich żołnierzy, nie widzimy natomiast, by ukraińscy żołnierze dopuszczali się podobnych czynów. Pod tym względem można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi światami.

To są po prostu dwa zupełnie różne światy: rosyjska świadomość wojskowa oraz sposób myślenia i działania Ukrainy. Sam byłem żołnierzem armii Związku Radzieckiego i doskonale znam tę mentalność, która wciąż jest obecna w armii rosyjskiej. W armii radzieckiej nie uczono na przykład prawa międzynarodowego ani humanitarnego. Liczyło się przede wszystkim wykonanie rozkazu przełożonego, bez względu na jego treść. Od żołnierza wymagano po prostu bezwzględnego posłuszeństwa. Kluczową rolę odgrywają w tym kontekście kapelani wojskowi, którzy przyczyniają się do odczłowieczania wroga. Wielokrotnie słyszeliśmy, jak rosyjscy kapelani prawosławni nazywali Ukraińców zwierzętami i odmawiali im człowieczeństwa. Widzimy też, jak rosyjskie siły zbrojne traktują jeńców wojennych i ludność cywilną.

Na Ukrainie podchodzimy do tych kwestii inaczej. Stawiamy na praworządność, ponieważ bez niej nie ma prawdziwej demokracji, a także kierujemy się zasadą pomocniczości. Mamy prawo do samodzielnego myślenia, ale również obowiązek myślenia. W sprawach wojskowych nasza armia jest znacznie bardziej elastyczna niż rosyjska, potrafi podejmować decyzje, których wróg się nie spodziewa, i dzięki temu działa o wiele skuteczniej. Dla chrześcijanina zawsze najważniejszy jest głos sumienia. W tym sensie kapelan wojskowy powinien pomagać żołnierzowi zachować człowieczeństwo, a dowódcom przypominać, by nie odczłowieczali swoich podwładnych. Dlatego kiedy ukraiński żołnierz bierze do niewoli rosyjskiego jeńca wojennego, myśli przede wszystkim o tym, że jeniec ten może stać się kartą przetargową, dzięki której uda się uwolnić jego towarzyszy przetrzymywanych w niewoli.

W swojej książce pisze Jego Eminencja o „zwycięstwie dzięki miłości do ojczyzny, Boga i bliźniego”. Czy jednak nienawiść nie jest naturalną reakcją na okrucieństwo najeźdźcy?

Na Ukrainie jest dziś wiele nienawiści, ale nie możemy pozwolić, by nas opanowała, ponieważ nienawiść, podobnie jak strach, jest złym doradcą. To właśnie dzięki cnocie miłości możemy ją przezwyciężyć. Co więcej, zgodnie z klasyczną katolicką doktryną duchową i moralną gniew jest naturalnym odruchem. Dzięki naszej woli i rozumowi możemy jednak przemienić go w cnotę męstwa. Tę energię można ukierunkować na właściwy cel, a dziś potrzebujemy ogromnego męstwa, by bronić naszej ojczyzny.

Dzięki łasce Ducha Świętego ludzkie męstwo może z kolei przemienić się w cnotę nadziei. Jeśli jednak pozwolimy, by zawładnął nami gniew, wpadniemy w sidła nienawiści i damy się pokonać wrogowi. Nienawiść upodabnia nas bowiem do tego, z czym sami chcemy walczyć. Jeśli wróg zasieje nienawiść w twoim sercu, to już cię pokonał.

Dlatego tak ważne jest, by rozumieć te zasady życia duchowego. Kapelani wojskowi i księża parafialni powinni wyjaśniać je wiernym, pomagając im właściwie ukierunkować gniew i przezwyciężyć nienawiść.

Rok temu przeprowadziłem wywiad z Maximem Abramowem, ukraińskim kapelanem wojskowym. Powiedział mi wówczas, że Bóg będzie jeszcze bardziej potrzebny po wojnie, gdy żołnierze stracą dotychczasowy cel. Czy Jego Świątobliwość zgadza się z tym stwierdzeniem?

Tak. Kapelani i psychologowie podkreślają, że znacznie łatwiej jest wyruszyć na wojnę, niż później wrócić do normalnego życia. Żołnierze wracają bowiem z doświadczeniami, które często pozostawiają głębokie rany. Myślę, że czeka nas wiele wyzwań. Musimy zadbać o to, by gniew i nienawiść, które dziś kierują się przeciwko wrogowi, po wojnie nie obróciły się przeciwko własnemu społeczeństwu. Będziemy musieli zmierzyć się z konfliktami politycznymi i gospodarczymi, a także ponownie włączyć weteranów w życie społeczne. Trzeba będzie zapewnić im pracę, godziwe wynagrodzenie i możliwości rozwoju. W przeciwnym razie możemy stanąć w obliczu wzrostu przestępczości. Kolejnym ogromnym wyzwaniem będzie zdrowie psychiczne. Wiele osób nosi w sobie głębokie rany psychiczne i będzie potrzebowało odpowiedniego wsparcia oraz rehabilitacji.

Co ciekawe, ukraiński rząd zdaje sobie sprawę, że bez współpracy z Kościołem osiągnięcie tych celów będzie niemożliwe. Dlatego Rada Kościołów i Organizacji Religijnych Ukrainy zastanawia się nad swoją odpowiedzialnością i nad tym, jak pomóc społeczeństwu odnaleźć drogę do życia w pokoju. Pokój to nie tylko pojęcie dyplomatyczne ani podpisanie porozumienia pokojowego. Musimy jeszcze nauczyć się żyć w pokoju. Musimy pomóc ludziom odnaleźć wewnętrzny spokój i uleczyć rany zadane przez traumę wojny. To będzie wielkie wyzwanie duszpasterskie dla nas wszystkich.

W razie zagrożenia każdy Ukrainiec pakuje najpotrzebniejsze rzeczy i biegnie do schronu przeciwlotniczego. W swojej książce Jego Świątobliwość pisze jednak również o potrzebie przygotowania duchowej walizki na wypadek sytuacji kryzysowej. Co powinno się w niej znaleźć?

Przede wszystkim trzeba ją wypełnić modlitwą. Ludzie odczuwają potrzebę modlitwy, bo jest ona oddechem duszy. Nawet ci, którzy nigdy wcześniej się nie modlili, zaczynają to robić, gdy znajdują się pod ostrzałem. Szukają wtedy kogoś, kto nauczy ich modlitwy – duchowych przewodników. Istnieje piękna, klasyczna opowieść o uczniu, który przychodzi do mnicha, swojego duchowego mistrza, i prosi go: „Ojcze, naucz mnie modlić się”. Właśnie o to samo apostołowie poprosili Jezusa Chrystusa. W każdym schronie przeciwlotniczym powstaje swoista szkoła modlitwy. Mamy też wiele grup modlitewnych, między innymi grupy matek, które straciły dzieci na wojnie i spotykają się, by wspólnie się modlić. Modlitwa jest pierwszą rzeczą, którą powinniśmy umieścić w naszej duchowej walizce.

Drugim elementem duchowej walizki jest Słowo Boże. W cierpieniu ludzie szukają sensu tego, co ich spotyka i sensu własnego życia. Szukają Boga. My, chrześcijanie, wierzymy, że nasz Bóg przemawia – nie jest Bogiem niemym, lecz Bogiem, który ma nam coś do powiedzenia. Dlatego tak samo, jak pomagamy ludziom wyrażać siebie poprzez modlitwę, musimy również uczyć ich wsłuchiwania się w Bożą odpowiedź. Właśnie dlatego apostolat biblijny cieszy się dziś na Ukrainie tak dużą popularnością. Ludzie na nowo odkrywają Słowo Boże. My, katolicy na Ukrainie, stanowimy mniejszość – około 12 procent ludności – ale nasz głos dociera do znacznie szerszego grona. Wielu prawosławnych i protestantów mówi mi: „Księże, w każdą niedzielę słucham księdza homilii”. Musimy mieć świadomość, że nie zwracamy się wyłącznie do własnych parafian. Nasze przesłanie przekracza granice wyznaniowe, ponieważ Słowo Boże, głoszenie Dobrej Nowiny naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest dziś źródłem siły dla wszystkich. Każdego dnia przekonuję się o prawdziwości słów św. Pawła z Listu do Rzymian, który pisze, że nie wstydzi się Ewangelii, gdyż jest ona mocą Bożą dla każdego, kto wierzy.

Trzecim elementem duchowej walizki są uczynki miłosierdzia. Nie można siedzieć w schronie, odcinając się od innych, bo zamykając się w sobie, można wyrządzić sobie krzywdę. Dlatego tak bardzo pomaga nam wspólny śpiew. Nawet w najtrudniejszych chwilach bombardowania ludzie zaczynają śpiewać. Czasem jest to piosenka, którą wszyscy dobrze znają, ale z czasem śpiew przeradza się w modlitwę. Zdarza się, że ludzie śpiewają, uśmiechają się i płaczą jednocześnie.

W lutym wręczył Jego Eminencja papieżowi Leonowi rzeźbę gołębia zranionego odłamkiem rosyjskiej amunicji – symbol Ukrainy, która jest ranna, ale wciąż żyje. Watykan wspiera Ukrainę, jednak często brakuje jednoznacznego potępienia agresora. Czy czują się Państwo wystarczająco wspierani przez Watykan?

Tak, czuję się bardzo wspierany przez papieża Leona i mogę podać całkiem świeży przykład. 25 sierpnia arcybiskup Paul Gallagher, sekretarz ds. stosunków międzynarodowych, przebywał z wizytą w Moskwie, gdzie zorganizował konferencję prasową wspólnie z Siergiejem Ławrowem. Gallagher jasno powiedział, że wojna musi się skończyć i że nie ma dla niej rozwiązania militarnego. Co więcej, miał odwagę mówić wprost o wojnie, a nie o „specjalnej operacji wojskowej” – określeniu, którego używa rosyjska propaganda i którego podważanie spotyka się w Rosji z represjami. Sama obecność arcybiskupa Gallaghera w Moskwie i jego słowa, że wojna musi się skończyć, że nie jest sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych i że nie da się jej usprawiedliwić, mają wymiar proroczy. To tak, jakby zejść do piekła i mówić o zmartwychwstaniu.

Jeśli chodzi o misję dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej, jej przesłanie jest jasne. Nie opiera się ona na języku potępienia, lecz ma charakter konstruktywny i wskazuje drogi wyjścia z tego szaleństwa. Przesłanie chrześcijańskie nie pozostawia jednak wątpliwości: wojna nigdy nie może być „święta”, jak twierdzi patriarcha Cyryl, ani „sprawiedliwa”, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z agresją. Ojciec Święty konsekwentnie przypomina o konieczności ochrony ludności cywilnej i osób najbardziej bezbronnych, które szczególnie cierpią z powodu tej wojny. Możemy również liczyć na wsparcie sieci humanitarnych Kościoła katolickiego, podczas gdy pomoc udzielana przez Organizację Narodów Zjednoczonych i poszczególne państwa – w tym ta koordynowana wcześniej przez amerykańską agencję USAID, zanim jej działalność została wstrzymana – została drastycznie ograniczona. Jesteśmy bardzo wdzięczni papieżowi Leonowi, Stolicy Apostolskiej oraz powszechnej solidarności katolików z różnych krajów, zwłaszcza z Hiszpanii, za tak wielką dobroczynność, która ratuje wiele istnień ludzkich na Ukrainie.

Niedawno obchodziliśmy 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Urodził się Jego Świątobliwość w czasach, gdy Ukraina nie była wolnym państwem i pozostawała częścią Związku Radzieckiego, określanego przez Ronalda Reagana mianem „imperium zła”. Czy jego upadek był dla Jego Świątobliwości zaskoczeniem?

Upadek Związku Radzieckiego był dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Jednak to właśnie nasz Kościół był tym małym kamieniem, który przewrócił kolosa. Działaliśmy w podziemiu jako niewielka, prześladowana, ale wierna wspólnota. Potrafiliśmy być wolni nawet w państwie totalitarnym. Dlatego wolność, która wraz z odzyskaniem niepodległości została oficjalnie uznana, nie jest dla nas kategorią polityczną ani dyplomatyczną, lecz przede wszystkim duchową. Być wolnym to coś znacznie więcej niż mieć swobodę działania. Kościół i życie duchowe stały się dla nas prawdziwą szkołą wolności – wolności dzieci Bożych, która nie oznacza samowoli ani anarchii, lecz zawsze wiąże się z odpowiedzialnością za własne czyny, zarówno jako człowieka, jak i chrześcijanina. To także odpowiedzialność za ojczyznę i społeczeństwo obywatelskie, które w tamtym czasie odradzało się na nowo.

Kościół stał się zaczynem przemiany ukraińskiego społeczeństwa – z postkomunistycznego i postkolonialnego w demokratyczne i wolne. Ukraina jest wolna, ponieważ jej mieszkańcy poznali wartość wolności i są gotowi jej bronić. Dla nas Dzień Niepodległości jest świętem daru wolności. Dla chrześcijan to również dzień modlitwy i dziękczynienia Bogu za to, że możemy być wolni.

Czy uważa Jego Świątobliwość, że będziemy świadkami upadku tego „imperium zła”, które Władimir Putin próbuje wskrzesić?

Uważam, że próba odbudowy Związku Radzieckiego jest utopią, ponieważ historii nie da się cofnąć. Próba budowania przyszłości na podstawie przeszłości jest bardzo niebezpieczna. Istnieje taki żydowski dowcip z Odessy: jeśli cały czas patrzysz za siebie, odwracasz się plecami do przyszłości. Nie da się odbudować imperium, ponieważ nie jest ono wizją przyszłości, a imperialistyczny sposób myślenia został już potępiony przez historię. Uważam również, że zwycięstwo Ukrainy pomoże Rosji przemyśleć jej imperialne ambicje i uwolnić się od ciężaru przeszłości, który powinna wreszcie zostawić za sobą. Musimy budować przyszłość, zamiast pozostawać zakotwiczeni w przeszłości.

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Wywiad oryginalnie ukazał się na łamach La Voce del Patriota.

Publikacja za zgodą autora.

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Alvaro Penas jest publicystą i analitykiem spraw międzynarodowych, specjalizującym się w Europie Wschodniej. Współpracuje z portalami i czasopismami Atlantico, Demokracija, Disidentia, La Voce del Patriota oraz The European Conservative. Jego artykuły są regularnie publikowane w językach słoweńskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i włoskim, a także tłumaczone na około dwadzieścia innych języków.

Jest również autorem publikacji oraz tłumaczem książek. Przełożył na język hiszpański następujące dzieła: „Huda Jama. Najgorsza zbrodnia Tity” Romana Leljaka, „Spalona ziemia. Rządy terroru Stalina” Jörga Baberowskiego oraz „Powstaliśmy i przetrwaliśmy” Janeza Janšy.