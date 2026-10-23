Co czwarty wyborca KO zawiedziony Tuskiem!

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że rozczarowanie rządem pojawia się również wśród wyborców ugrupowania premiera.

Na pytanie o spełnianie oczekiwań przez gabinet Donalda Tuska pozytywnie odpowiedziało 65 proc. sympatyków KO. Jednak aż 47 proc. badanych wybrało ostrożną odpowiedź „raczej tak”.

Jednocześnie 26 proc. wyborców ugrupowania przyznało, że ich oczekiwania nie są spełniane. Kolejne 9 proc. nie potrafiło jednoznacznie ocenić działań rządu.

Nawet sympatycy koalicji rządowej mają wątpliwości

Jeszcze bardziej niepokojące dla obozu rządzącego są wyniki badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Aż 61,7 proc. ankietowanych przewiduje, że Donald Tusk i jego koalicjanci stracą władzę po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Odpowiedź „raczej stracą” wskazało 37 proc. badanych, natomiast „na pewno stracą” – 24,7 proc.

Utrzymania obecnego rządu spodziewa się 29,6 proc. respondentów, a 8,7 proc. nie ma zdania.

Co ciekawe, nawet wśród sympatyków obecnej koalicji rządzącej 22 proc. przewiduje jej wyborczą porażkę. Jednocześnie 71 proc. tej grupy wierzy w utrzymanie władzy.

Pierwszy sondaż przeprowadzono 6–7 października na ogólnopolskiej próbie 1018 osób, przy czym oceny rządu pochodzą wyłącznie od respondentów deklarujących głosowanie na KO. Drugie badanie zrealizowano 16–18 października na próbie 1000 Polaków.