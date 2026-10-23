Obajtek ostrzega przed odpływem inwestorów

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Saudi Aramco analizuje możliwość sprzedaży części polskich aktywów. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada zbycie spółki Aramco Fuels Poland, zajmującej się hurtowym handlem paliwami.

Nie można jednak wykluczyć szerszej transakcji, obejmującej również 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

Informacje te skomentował Daniel Obajtek, europoseł PiS i były szef Orlenu.

„To będzie gigantyczna porażka rządu Donalda Tuska, jeśli Saudi Aramco wycofa się z polskiego rynku” – powiedział „Rzeczpospolitej”.

Polityk przekonuje, że rządowe regulacje podatkowe zniechęcają przedsiębiorców do prowadzenia działalności w Polsce.

„To jest niestabilność, zero przewidywalności” – ocenił.

Zdaniem Obajtka podobne decyzje mogą w przyszłości podejmować również inni uczestnicy rynku paliwowego.

Nowy podatek i miliardowe inwestycje pod znakiem zapytania

Były prezes Orlenu szczególnie krytycznie ocenia ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Przepisy, podpisane przez prezydenta 1 października, mają zasadniczo wejść w życie 1 listopada.

Przewidują 60-procentowy podatek od zysków przekraczających określony ustawowo poziom. Rząd uzasadnia rozwiązanie koniecznością finansowania działań ograniczających wzrost cen paliw.

Obajtek uważa jednak, że nowe obciążenia mogą zaszkodzić także przedsiębiorstwom zajmującym się hurtową sprzedażą paliw.

W mediach społecznościowych zarzucił obecnemu kierownictwu Orlenu porzucenie ambitnych przedsięwzięć petrochemicznych.

„Polski koncern już nie inwestuje, stał się jedynie bankomatem dla budżetu państwa” – napisał.

Według byłego prezesa współpraca z Saudi Aramco miała przekształcić Polskę w ważne centrum petrochemiczne Europy Środkowej.

Tymczasem „Rzeczpospolita” wskazuje, że na ewentualne decyzje Saudyjczyków mogą wpływać również unijne przepisy środowiskowe oraz globalny przegląd inwestycji koncernu.

Saudi Aramco nie ogłosiło dotąd decyzji o opuszczeniu Polski.