Rozejm w okupowanych przez Rosjan Oleszkach ma rozpocząć się 29 października i umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej oraz ewakuację mieszkańców. Informację przekazał Biały Dom, a samo porozumienie potwierdził również Kreml.

W piątek 23 października administracja amerykańska poinformowała, że Melania Trump osobiście zaangażowała się w rozmowy dotyczące dramatycznej sytuacji mieszkańców Oleszek w obwodzie chersońskim.

„Pierwsza dama zainicjowała rozmowy z obydwoma krajami i doprowadziła do porozumienia” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Melania Trump oraz jej przedstawiciel współpracowali bezpośrednio z władzami Rosji i Ukrainy, uzgadniając warunki lokalnego zawieszenia broni.

„Miasto na skraju katastrofy” - Melania Trump chce ratować cywilów

„Sytuacja w Oleszkach jest tragiczna. Jest to miasto na linii frontu, znajdujące się na skraju katastrofy” – oświadczyła pierwsza dama USA.

„Pozostała tam ludność składa się głównie z osób starszych, które pilnie potrzebują opieki medycznej, leków, żywności i czystej wody” – podkreśliła.

Według Białego Domu w mieście pozostaje około 1700–2000 mieszkańców, w tym blisko 50 dzieci. Przed rosyjską inwazją Oleszki liczyły około 24 tys. mieszkańców.

Porozumienie przewiduje wstrzymanie działań wojennych, dostawy żywności i lekarstw oraz utworzenie bezpiecznych tras ewakuacyjnych.

„Mieszkańcy, którzy zechcą się ewakuować, otrzymają skoordynowane wsparcie i transport do wybranego miejsca. Przewiduję, że niektórzy będą chcieli udać się do Rosji, a inni na Ukrainę” – wyjaśniła Melania Trump.

Działania cywilnych zespołów z obu państw mają być dokumentowane przez amerykańskich dziennikarzy.

Porozumienie potwierdził również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

„Z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, pani Melanii Trump, która wniosła znaczący wkład w koordynację operacji humanitarnej” – oświadczył.

Strona ukraińska także potwierdziła przygotowania do zawieszenia broni. Główny negocjator Kijowa Dawyd Arachamija zapowiedział organizację korytarzy humanitarnych.

Choć Biały Dom wskazał 29 października jako datę rozpoczęcia rozejmu, Kreml zaznacza, że wojskowi obu państw nadal uzgadniają szczegóły jego realizacji.