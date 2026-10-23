Jak czytamy, bankowcy obawiają się niekontrolowanych przelewów, utraty pieniędzy i poważnych problemów z bezpieczeństwem. Sprawę ujawnił portal Axios, a informacje potwierdziła agencja Reuters.

Sztuczna inteligencja na kontach klientów. Banki reagują

Ograniczenia wprowadzają między innymi JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup i Morgan Stanley. Działania zabezpieczające podejmują również Wells Fargo oraz Charles Schwab.

Według Axios niektóre programy korzystały z danych logowania przekazanych im przez samych klientów. Zdarzały się jednak przypadki, w których agenci AI próbowali wykonywać czynności niezwiązane bezpośrednio z poleceniami użytkowników.

Szef JPMorgan Chase Jamie Dimon ostrzegł przed konsekwencjami takiej sytuacji.

„Nie pozwolimy, żeby byle jaki zewnętrzny agent dostał się do naszego systemu, ponieważ jest to zbyt ryzykowne dla klientów i dla JPMorgan” – oświadczył.

Citigroup również zapowiedział ograniczenia.

„Aby chronić rachunki i informacje klientów, nie zezwalamy zewnętrznym agentom ani asystentom AI na logowanie się do kont klientów lub dokonywanie transakcji bezpośrednio na naszych platformach bankowości cyfrowej” – przekazał bank.

Kto odpowie, gdy AI przeleje pieniądze bez zgody właściciela?

Jednym z największych problemów jest ustalenie, czy konkretna operacja została rzeczywiście zatwierdzona przez klienta, czy też wykonał ją samodzielnie program.

Richard Wurster, prezes Charles Schwab, przyznał, że jego instytucja regularnie sprawdza próby dostępu podejmowane przez zewnętrzne systemy.

„Codziennie otrzymuję raport pokazujący, ile razy musieliśmy zablokować jednego z takich agentów” – powiedział.

Jak wyjaśnił, bank chce zachować kontrolę nad uwierzytelnianiem użytkowników i bezpieczeństwem transakcji.

Część instytucji dopuszcza możliwość udostępniania agentom AI danych wyłącznie do odczytu, bez prawa wykonywania przelewów.

Pojawia się jednak kolejne pytanie: kto zapłaci za błędną operację sztucznej inteligencji – klient, bank czy producent oprogramowania?

Banki obawiają się również, że inteligentne programy będą automatycznie przenosić pieniądze klientów na korzystniej oprocentowane rachunki w konkurencyjnych instytucjach.

Warto zaznaczyć, że obecne ograniczenia dotyczą przede wszystkim zewnętrznych agentów AI, a nie zwykłych klientów. Nie potwierdzono masowego zamrażania rachunków bankowych z powodu wykorzystywania sztucznej inteligencji.