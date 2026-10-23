Marszałek senior Marek Sawicki odrzucenie projektu określił w rozmowie z „Faktem” mianem „głupiego posunięcia”.
– „Utrzymują niekonstytucyjne zapisy, a potem biegają po ulicach z pełną gębą okrzyków: »Konstytucja, Konstytucja!«”
– grzmiał o postawie swoich kolegów parlamentarzysta.
W reakcji PSL ma rozważać podjęcie działań, które rozszerzą dwukadencyjność na inne funkcje.
– „Teraz pewnie się odwiniemy i będziemy zmierzać do wprowadzenia dwukadencyjności dla wszystkich wybieralnych przedstawicieli: posłów, senatorów i radnych”
– zapowiedział Sawicki.
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