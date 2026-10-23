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Polityka

PSL zemści się za wczorajsze głosowanie?

Koalicji Donalda Tuska nie udało się przegłosować wczoraj forsowanego przez PSL projektu likwidującego dwukadencyjność w samorządach. Opozycję w głosowaniu wsparła część posłów Polski 2050 i Lewicy. Jak na ten brak lojalności odpowiedzą ludowcy?

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Fot. screenshot: YouTube (Super Ring)
Fot. screenshot: YouTube (Super Ring)

Marszałek senior Marek Sawicki odrzucenie projektu określił w rozmowie z „Faktem” mianem „głupiego posunięcia”.

– „Utrzymują niekonstytucyjne zapisy, a potem biegają po ulicach z pełną gębą okrzyków: »Konstytucja, Konstytucja!«”

– grzmiał o postawie swoich kolegów parlamentarzysta.

W reakcji PSL ma rozważać podjęcie działań, które rozszerzą dwukadencyjność na inne funkcje. 

– „Teraz pewnie się odwiniemy i będziemy zmierzać do wprowadzenia dwukadencyjności dla wszystkich wybieralnych przedstawicieli: posłów, senatorów i radnych”

– zapowiedział Sawicki.

Źródło: Fakt, Fronda.pl

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