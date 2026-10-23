Marszałek senior Marek Sawicki odrzucenie projektu określił w rozmowie z „Faktem” mianem „głupiego posunięcia”.

– „Utrzymują niekonstytucyjne zapisy, a potem biegają po ulicach z pełną gębą okrzyków: »Konstytucja, Konstytucja!«”

– grzmiał o postawie swoich kolegów parlamentarzysta.

W reakcji PSL ma rozważać podjęcie działań, które rozszerzą dwukadencyjność na inne funkcje.

– „Teraz pewnie się odwiniemy i będziemy zmierzać do wprowadzenia dwukadencyjności dla wszystkich wybieralnych przedstawicieli: posłów, senatorów i radnych”

– zapowiedział Sawicki.