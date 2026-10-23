O odejściu ustępującej liderki Polski 2050 z rządu Donalda Tuska prof. Czarnek mówił w czasie konferencji prasowej w Łowiczu.

– „Nie znam dokładnych powodów odejścia pani Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu, natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to ogromne pęknięcie w tym rządzie, pęknięcie, które może doprowadzić także do szybszych wyborów”

– stwierdził parlamentarzysta.

Zdradził, że Prawo i Sprawiedliwość rozmawia z reprezentantami Polski 2050.

– „Mam taką nadzieję, że koledzy z tych części poszczególnych Polski 2050 zreflektowali się, że dzisiaj, tkwiąc w tym rządzie niszczącym Polskę, rzeczywiście szkodzą również sobie samym. Rozmawiamy z kolegami z tych dwóch części Polski 2050. Zobaczymy, co z tego wyjdzie”

– powiedział.

– „Dalsze trwanie w tym rządzie przez kolejny rok może doprowadzić do takiego zniszczenia, z którego ciężko będzie powstać. Wydaje mi się, że przynajmniej część z kolegów doskonale to rozumie i być może takie były również motywacje pani Pełczyńskiej-Nałęcz”

– dodał.

Wiceprezes PiS wyraził gotowość do współpracy z politykami opuszczającymi koalicję Donalda Tuska.