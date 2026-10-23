Ziobro ostro o rządzie Tuska: „Działają jak bandyci”

W rozmowie z Polsat News Ziobro odniósł się do rozstrzygnięcia sądu, oskarżając obecną władzę o polityczne wykorzystywanie instytucji państwowych.

„Ta władza boi się wyjaśnić sprawę na równych zasadach, uczciwie, tylko działają jak ci przysłowiowi bandyci, dlatego, że łamią wszelkie zasady” – powiedział.

Były minister przypomniał również praktyki stosowane wobec opozycji w czasach PRL.

„To jest niezwykle wymowne, że metody esbeckie, które stosowano np. wobec działaczy Solidarności” – stwierdził, porównując swoją sytuację do represji wobec przeciwników komunistycznej władzy.

Ziobro: „To byłby prezent dla Tuska”

Polityk przekonuje, że chciałby wrócić do kraju, ale nie zamierza obecnie tego robić.

„Bardzo bym chciał być w kraju, by tam, na miejscu u nas, u siebie walczyć z kłamstwem i pokazać, jak wielkich nadużyć, kłamstw i fałszywych manipulacji, fabrykowania fałszywych oskarżeń w związku z tym do mnie dopuściła się ta władza” – mówił.

Następnie bezpośrednio wskazał na premiera.

„Teraz byłby to prezent dla Tuska, a ja nie zamierzam mu pomagać. Mogę obecnością tutaj pokazywać, że jest po prostu fajtłapą, nieudacznikiem” – ocenił Ziobro.

Sprawa dotyczy decyzji wojewody mazowieckiego z 16 grudnia 2025 roku. WSA uchylił ją wyrokiem z 11 września 2026 roku, a rozstrzygnięcie ponownie stało się przedmiotem debaty publicznej 22 października.

Sąd ustalił, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania skierowano na adres, pod którym Ziobro nie przebywał, choć wojewoda dysponował taką informacją. Nie doręczono go również prawidłowo pełnomocnikom polityka.

„W konsekwencji, naruszone zostało prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu” – stwierdził WSA.

Wyrok pozostaje nieprawomocny. Przedstawicielka wojewody podkreśla, że sąd zakwestionował procedurę, a nie merytoryczne podstawy unieważnienia paszportu.

Ziobro odrzuca zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i utrzymuje, że postępowanie przeciwko niemu ma charakter polityczny.