Tymczasem amerykański wywiad – czytamy - ostrzega przed przygotowywanymi przez Iran atakami na dyplomatów i urzędników Stanów Zjednoczonych. Sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta.

W piątek 23 października Donald Trump wystąpił na wiecu wyborczym w Fort Myers na Florydzie. Odnosząc się do trwającego konfliktu z Iranem, przypomniał wcześniejsze amerykańskie uderzenia na irańskie instalacje nuklearne.

„Zniszczyliśmy irańskie zdolności wzbogacania uranu podczas operacji »Midnight Hammer«, a reszty dokonaliśmy podczas operacji »Epic Fury«” – przekonywał amerykański prezydent.

Następnie skierował pod adresem Teheranu wyraźne ostrzeżenie.

„Możemy przeprowadzić jeszcze jedną małą »Epic Fury«, albo oni zgodzą się na porozumienie” – oświadczył.

„Jeśli są rozsądni, powiedzą po prostu: »Przejdźmy do konkretów«. Ale wątpię, żeby tak zrobili” – dodał Trump.

Alarmujący raport amerykańskiego wywiadu

Groźby prezydenta zbiegły się z niepokojącymi ustaleniami amerykańskich służb specjalnych. Według portalu Axios dyrektor Wywiadu Narodowego Jay Clayton przekazał sekretarzowi stanu Marco Rubio ostrzeżenie dotyczące irańskich planów atakowania amerykańskiego personelu dyplomatycznego.

„Otrzymaliśmy informacje wywiadowcze, że Iran znacząco nasilił działania wymierzone w personel USA” – napisał Clayton w memorandum z 23 października.

Jak podkreślił, przygotowania do potencjalnych zamachów na obywateli Stanów Zjednoczonych osiągnęły „zaawansowane stadium”.

W odpowiedzi Departament Stanu ogranicza personel amerykańskich ambasad w Jordanii, Libanie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wcześniej nakazano ewakuację części personelu dyplomatycznego i rodzin pracowników placówek w Arabii Saudyjskiej.

Amerykańska administracja zapewnia, że nadal jest gotowa do negocjacji. Trump nie przedstawił jednak terminu ani szczegółów ewentualnej nowej operacji wojskowej.

Iran ostrzega natomiast, że wznowienie amerykańskich i izraelskich ataków spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią.