Pod koniec lipca Senat zatwierdził decyzję Senatu o wyborze kandydatki Koalicji Obywatelskiej, Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. Adwokatka i działaczka związana m.in. z inicjatywą „Wolne Sądy” zastąpiła na tym stanowisku prof. Marcin Wiącka. Najwyraźniej w siedzibie RPO wciąż trwają porządki po zmianie kierownictwa. W mediach społecznościowych pojawiły się szokujące relacje przechodniów, wedle których do ustawionego przed budynkiem kontenera na śmieci wyrzucano m.in. godła Polski. Na doniesienia te reaguje Instytut Ordo Iuris.

– „Wizerunki godła RP wyrzucone do kontenera na śmieci przed siedzibą RPO. To nie może pozostać bez reakcji”

– napisała mec. Magdalena Majkowska.

Adwokat zapowiedziała, że „Ordo Iuris złoży zawiadomienie o podejrzeniu publicznego znieważenia godła (art. 137 § 1 KK)”.

– „Szacunek dla godła to nie tylko obowiązek ustawowy, ale sprawa wrażliwości każdego Polaka”

– podkreśliła.