„Premier z mężem i dziecko. Ekstrema prawicowa krzyczy, a Europa po prostu idzie do przodu!” - zachwyca się w swoim wpisie Śmiszek.
Odmiennego zdania jest wielu komentujących jego wpis, w tym polityków. W tym gronie znalazła się nawet szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska, która napisała:
„Wykorzystanie czyjegoś ciała, nawet dobrowolnie i bezpłatnie, to nie jest pójście do przodu, tylko do tyłu”.
Zdecydowanie mocniej odpowiedział europoseł PiS Jacek Ozdoba:
„Egoiści! Interesuje was tylko to, czego sami chcecie. Nie ma w tym żadnej troski o dobro dziecka. Dwóch mężczyzn wynajmuje brzuch kobiety, a dalej zaczyna się już tylko handel dziećmi. Zamieniacie życie dziecka w koszmar! Najpierw adopcja, a teraz jeszcze to?! Czy troska o dobro dziecka to też homofobia?”.
Dalej zasugerował:
„Staraj się, może zajdziesz w ciążę”.
Publicysta Filip Memches podkreślił z kolei:
„Tak, Europa idzie do przodu - prosto w przepaść. Oni to robią, bo mają władzę. Mają władzę, bo przeprowadzili "marsz przez instytucje" po drodze urabiając demos skuteczną perswazją. Niemniej mogą próbować normalizować obrzydliwość na wszelkie sposoby, ale prawda i tak się obroni”.
Egoiści! Interesuje was tylko to, czego sami chcecie. Nie ma w tym żadnej troski o dobro dziecka. Dwóch mężczyzn wynajmuje brzuch kobiety, a dalej zaczyna się już tylko handel dziećmi. Zamieniacie życie dziecka w koszmar! Najpierw adopcja, a teraz jeszcze to?! Czy troska o dobro dziecka to też homofobia? Staraj się, może zajdziesz w ciążę.
— Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) October 19, 2026
@K_Smiszek Wykorzystanie czyjegoś ciała, nawet dobrowolne i bezpłatne, to nie jest pójście do przodu, tylko do tyłu.
— Anna-Maria Żukowska 💁🏻♀️ (@AM_Zukowska) October 19, 2026
Tak, Europa idzie do przodu - prosto w przepaść. Oni to robią, bo mają władzę. Mają władzę, bo przeprowadzili "marsz przez instytucje" po drodze urabiając demos skuteczną perswazją. Niemniej mogą próbować normalizować obrzydliwość na wszelkie sposoby, ale prawda i tak się obroni.
— Filip Memches (@FilipMemches) October 19, 2026
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