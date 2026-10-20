„Premier z mężem i dziecko. Ekstrema prawicowa krzyczy, a Europa po prostu idzie do przodu!” - zachwyca się w swoim wpisie Śmiszek.

Odmiennego zdania jest wielu komentujących jego wpis, w tym polityków. W tym gronie znalazła się nawet szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska, która napisała:

„Wykorzystanie czyjegoś ciała, nawet dobrowolnie i bezpłatnie, to nie jest pójście do przodu, tylko do tyłu”.

Zdecydowanie mocniej odpowiedział europoseł PiS Jacek Ozdoba:

„Egoiści! Interesuje was tylko to, czego sami chcecie. Nie ma w tym żadnej troski o dobro dziecka. Dwóch mężczyzn wynajmuje brzuch kobiety, a dalej zaczyna się już tylko handel dziećmi. Zamieniacie życie dziecka w koszmar! Najpierw adopcja, a teraz jeszcze to?! Czy troska o dobro dziecka to też homofobia?”.

Dalej zasugerował:

„Staraj się, może zajdziesz w ciążę”.

Publicysta Filip Memches podkreślił z kolei:

„Tak, Europa idzie do przodu - prosto w przepaść. Oni to robią, bo mają władzę. Mają władzę, bo przeprowadzili "marsz przez instytucje" po drodze urabiając demos skuteczną perswazją. Niemniej mogą próbować normalizować obrzydliwość na wszelkie sposoby, ale prawda i tak się obroni”.

Egoiści! Interesuje was tylko to, czego sami chcecie. Nie ma w tym żadnej troski o dobro dziecka. Dwóch mężczyzn wynajmuje brzuch kobiety, a dalej zaczyna się już tylko handel dziećmi. Zamieniacie życie dziecka w koszmar! Najpierw adopcja, a teraz jeszcze to?! Czy troska o dobro dziecka to też homofobia? Staraj się, może zajdziesz w ciążę. — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) October 19, 2026

@K_Smiszek Wykorzystanie czyjegoś ciała, nawet dobrowolne i bezpłatne, to nie jest pójście do przodu, tylko do tyłu. — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) October 19, 2026