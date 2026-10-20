Alert odwołano krótko przed godziną 6:40:

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, do polskiej granicy na odległość maksymalnie 15 km zbliżyło się co najmniej 5 rosyjskich dronów odrzutowych, które nadleciały z bardzo dużą prędkością ze wschodu, leciały przy polskiej granicy na północ i na południe, po czym zawróciły w stronę Lwowa i Łucka.

Rozmówcy reportera przekazali, że trajektoria lotu dronów wskazuje, że te są prowadzone przez operatorów. Dwa z nich uderzyły w obiekt infrastruktury energetycznej w okolicach Lwowa, wcześniej wykonując nad miastem wiele okrążeń.