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Rosja

Rosyjskie drony odrzutowe w pobliżu polskiej granicy! Alert RCB

Po godzinie 5:20 dziś rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. Okazuje się, że do polskiej granicy zbliżyło się co najmniej 5 rosyjskich dronów.

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Operator rosyjskiego drona, zdjęcie ilustracyjne
Operator rosyjskiego drona, zdjęcie ilustracyjne · fot. Mil.ru via Wikipedia, CC BY 4.0

Alert odwołano krótko przed godziną 6:40:

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, do polskiej granicy na odległość maksymalnie 15 km zbliżyło się co najmniej 5 rosyjskich dronów odrzutowych, które nadleciały z bardzo dużą prędkością ze wschodu, leciały przy polskiej granicy na północ i na południe, po czym zawróciły w stronę Lwowa i Łucka.

Rozmówcy reportera przekazali, że trajektoria lotu dronów wskazuje, że te są prowadzone przez operatorów. Dwa z nich uderzyły w obiekt infrastruktury energetycznej w okolicach Lwowa, wcześniej wykonując nad miastem wiele okrążeń.

 

 

Źródło: rmf24.pl

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