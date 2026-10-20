Alert odwołano krótko przed godziną 6:40:
„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.
Jak dowiedział się reporter RMF FM, do polskiej granicy na odległość maksymalnie 15 km zbliżyło się co najmniej 5 rosyjskich dronów odrzutowych, które nadleciały z bardzo dużą prędkością ze wschodu, leciały przy polskiej granicy na północ i na południe, po czym zawróciły w stronę Lwowa i Łucka.
Rozmówcy reportera przekazali, że trajektoria lotu dronów wskazuje, że te są prowadzone przez operatorów. Dwa z nich uderzyły w obiekt infrastruktury energetycznej w okolicach Lwowa, wcześniej wykonując nad miastem wiele okrążeń.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. https://t.co/uAPli9pL3g
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 20, 2026
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