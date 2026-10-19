Propozycja ta miała paść w trakcie rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wtedy też miało dojść do uzgodnienia porozumienia dotyczącego zawieszenia sankcji na rosyjski olej napędowy.

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził trwające rozmowy w kwestii spotkania, do którego mogłoby dojść w trakcie szczytu APEC w Shenzhen w dniach 18-19 listopada. Jak informują media, zgodnie z informacjami byłego oficera rosyjskiego wywiadu Putin chciałby aby była to „druga Jałta”, której efektem byłoby podzielenie świata na strefy wpływów.

Wspomniany już WSJ twierdzi, że jasnego porozumienia w kwestii spotkania jeszcze nie ma, ale według stron hipotetycznie jest możliwość jego zorganizowania. Dla Chin miałaby to być dobra okazja dla wzmocnienia ich roli jako mediatora. Dla Xi jest to jednak również ryzyko – obecnie stara się on balansować między wsparciem dla Rosji a utrzymaniem relacji gospodarczych z Europą – czytamy. Biały Dom na razie nie chce komentować sprawy.