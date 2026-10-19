Kolejna fala inspirowanych przez skrajną lewicę protestów przeszła przez Francję w sobotę. Szybko przerodziły się one w brutalne zamieszki. Policja zatrzymała 1200 osób. W Limoges spłonął zabytkowy ratusz. W Marsylii uczestnicy protestów wdarli się do ratusza i go dewastowali. W Lyonie podpalono miejskie biuro turystyczne.

Co na to polska lewica?

- „Nikt nie będzie bronił przecież chuliganów. Natomiast pamiętajmy też o jednym. Przez Francję, co kilka miesięcy przetaczają się podobne protesty. Francuzi mają we krwi protestowanie trochę inne niż my, niż Polacy”

- mówił dziś na antenie RMF FM europoseł Krzysztof Śmiszek.

Prowadzący program Tomasz Terlikowski zauważył, że to protestowanie jest demolowaniem.

- „Może 11 listopada, raz w roku, tego doświadczaliśmy przez jakiś czas w Warszawie, kiedy bojówki prawicowe napadały”

- wypalił Śmiszek.

Dziennikarz zaprotestował wobec tego porównania podkreślają, że „nigdy w Polsce nie płonęły setki samochodów i nie palono budynków publicznych”.

- „Oczywiście nie, natomiast Polacy nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni”

- odpowiedział reprezentant Lewicy, nie czując się zawstydzony faktem przyłapania na manipulacji.