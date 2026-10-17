Kaczyński: „To jest demonstracja w obronie Polski”

Prezes PiS w specjalnym apelu wezwał do udziału w sobotnim zgromadzeniu.

– Szanowni państwo, zapraszam na demonstrację w Warszawie o godzinie 14. Demonstrację w obronie Trybunału, w obronie praworządności, w obronie suwerenności, w obronie Polski – powiedział Jarosław Kaczyński.

Dodał:

– To jest w istocie wszystko robione po to, by bronić naszego kraju, by Polska była Polską. To bardzo ważny moment.

Kaczyński już wcześniej pojawiał się przed siedzibą TK i przekonywał, że obecność protestujących utrudnia zastosowanie wobec Trybunału polityki faktów dokonanych.

– Im więcej nas tu będzie, tym trudniej władzy zablokować naszą demonstrację – mówił.

Manifestacja odbywa się po wyjątkowo burzliwym tygodniu. Maciej Berek złożył w Sejmie „ślubowanie” sędziego TK bez fizycznej obecności prezydenta Karola Nawrockiego, a następnie przybył do siedziby Trybunału. Prezydent zakwestionował skuteczność takiej procedury. Przed budynkiem dochodziło również do przepychanek demonstrantów z policją.

„Solidarność wchodzi do gry” - do Warszawy jadą ludzie z całego kraju

Do protestu oficjalnie przyłączył się NSZZ „Solidarność”. Jego przewodniczący Piotr Duda zapewnia, że związek zamierza uczestniczyć w obronie Trybunału długofalowo.

– Mam złą wiadomość dla pana premiera Donalda Tuska. Jesteśmy i będziemy tu aż do końca, do zwycięstwa! Solidarność nigdy nie przegrała. Może chwilowo przegrać bitwę, ale nigdy nie przegra wojny – mówił Duda przed TK.

Szef „Solidarności” zaapelował przy tym o pokojowy przebieg manifestacji.

– Nie możemy biernie się przyglądać temu, co się dzieje. Będziemy przed Trybunałem aż do końca, do zwycięstwa – podkreślił.

I dodał:

– Wchodzimy w skład komitetu obrońców Trybunału Konstytucyjnego jako instytucja, już nie tylko jako poszczególne organizacje, sekretariaty i regiony.

Według organizatorów do Warszawy jadą uczestnicy m.in. ze Śląska, Pomorza, Dolnego Śląska, Małopolski i północno-wschodniej Polski. Kluby „Gazety Polskiej” informują o zorganizowanych wyjazdach autokarowych, a Telewizja Republika podaje, że do stolicy zmierzają tysiące osób.

Duda podkreśla, że w obecnej sytuacji środowiska sprzeciwiające się działaniom wokół TK powinny odłożyć na bok polityczne podziały.

– Ja już nie proszę, ja od nich żądam jedności. To nie jest w tym momencie ważne, który polityk będzie ojcem sukcesu, najważniejsza jest dziś Polska! – powiedział przewodniczący „Solidarności”.

Organizatorzy przedstawiają dzisiejsze zgromadzenie jako protest przeciwko działaniom obecnej większości wobec Trybunału Konstytucyjnego. Rząd i jego przedstawiciele utrzymują natomiast, że ich celem jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania TK. Właśnie ten fundamentalny spór o sposób dokonywania zmian w jednej z najważniejszych instytucji państwa przenosi się dziś na warszawskie ulice.

Manifestacja rozpocznie się o godz. 14 przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha 12A.