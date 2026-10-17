Korea Północna testuje torpedę ze sztuczną inteligencją

Według KCNA test przeprowadzono 15 października. Nowa broń została określona jako „superszybki, precyzyjnie naprowadzany” system torpedowy.

– Technologia sztucznej inteligencji została zastosowana w funkcjach wykrywania celu i naprowadzania nowego typu superszybkiej, precyzyjnie kierowanej torpedy – podała północnokoreańska agencja.

Pjongjang twierdzi również, że podczas próby potwierdzono skuteczność rozwiązań zastosowanych w układzie napędowym. Według KCNA rozwijano je przez pięć lat w trakcie ponad 180 testów.

Przedstawiciele północnokoreańskiego sektora obronnego, którzy obserwowali próbę, ocenili ją jako „wielki sukces zapowiadający znaczącą zmianę w rzeczywistym rozwoju marynarki wojennej”.

Tyle że Korea Północna nie ujawniła podstawowych parametrów Zam-2.0. Nie wiadomo m.in., jaki jest zasięg torpedy, jej maksymalna prędkość, sposób komunikacji z nosicielem ani zakres samodzielności systemu wykorzystującego AI.

Associated Press zwraca uwagę, że KCNA nie wyjaśniła nawet, co dokładnie oznacza zastosowanie „sztucznej inteligencji”. Południowokoreańskie wojsko nie skomentowało bezpośrednio najnowszego komunikatu, a Seul wielokrotnie wcześniej zarzucał Pjongjangowi wyolbrzymianie możliwości nowych typów uzbrojenia.

Warto jednak dodać, że Kim Dzong Un od kilku lat przesuwa coraz większą część uwagi z broni lądowej na zdolności morskie. Próba Zam-2.0 pokazuje, że Pjongjang chce nie tylko zwiększać liczbę swoich systemów uzbrojenia, ale również przedstawiać je jako broń nowej generacji.