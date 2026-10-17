Gryszczyńska od lat zajmuje się tematyką cyberprzestępczości. Kierowany przez nią departament odpowiadał m.in. za nadzorowanie i koordynowanie prowadzonych w całym kraju najpoważniejszych postępowań dotyczących przestępstw internetowych oraz zaawansowanych technologii.

– W czasie, gdy rośnie skala cyberzagrożeń, z kierowania Departamentem do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej odwołano prof. Agnieszkę Gryszczyńską – doświadczoną i uznaną ekspertkę, od lat zaangażowaną w zwalczanie cyberprzestępczości – napisał Grodecki.

Szef BBN: „Państwo powinno szczególnie dbać o takich ludzi”

Grodecki przywołał dane Ministerstwa Cyfryzacji. W 2025 roku trzy krajowe zespoły CSIRT obsłużyły 272 941 incydentów cyberbezpieczeństwa. Oznaczało to wzrost o 144,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

– W takiej sytuacji Państwo powinno szczególnie dbać o ludzi, których wiedza i doświadczenie są niezbędne do skutecznego zwalczania cyberprzestępczości – podkreślił szef BBN.

Przypomniał również o wyróżnieniu przyznanym Gryszczyńskiej przez NASK.

– Potwierdzeniem wysokich kompetencji prof. Agnieszki Gryszczyńskiej jest choćby nagroda NASK, którą otrzymała w 2024 r. za wieloletnią pracę przy zwalczaniu cyberprzestępczości – zaznaczył.

NASK rzeczywiście uhonorował wówczas ekspertkę nagrodą im. Tomasza Hofmokla „za wieloletnią współpracę w zwalczaniu cyberprzestępczości”.

Grodecki zakończył swój wpis jednoznaczną oceną decyzji personalnej:

– Odejście Pani Profesor to ogromna strata dla instytucji Państwa i osłabianie potencjału do realnego ścigania cyberprzestępców.

Słowa szefa BBN wybrzmiewają szczególnie mocno w sytuacji, gdy samo Ministerstwo Cyfryzacji określa cyberprzestrzeń jako jeden z kluczowych obszarów bezpieczeństwa państwa. W 2025 roku do krajowych CSIRT wpłynęło ponad 682 tys. zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń.

Na moment publikacji Prokuratura Krajowa nie przedstawiła publicznego uzasadnienia, dlaczego prof. Gryszczyńska przestała kierować departamentem. Co znamienne, oficjalna strona PK jeszcze w sobotę wskazywała ją jako jego dyrektor, co może oznaczać, że dane personalne nie zostały jeszcze zaktualizowane.